В отделении сосудистой хирургии больницы им. В.Д. Середавина делают уникальные операции
1 августа 2019 18:53
99
Более 30 лет экстренную и плановую помощь больным с сосудистой патологией оказывает отделение сосудистой хирургии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Здесь оперируют больных с патологией сосудов, аорты, магистральных артерий, а аортокоронарное шунтирование – восстановление проходимости артерий, которое снабжают кровью сердце, из некогда редчайшей операции превратилось в ежедневную работу. А в течение последних лет в оперативную практику отделения вошла новая технология, которую освоили в ведущих федеральных центрах России.
Рассказывает заведующий отделением Амир Аюпов:
«Когда мы начали глубже заниматься этой проблемой, выяснилось одно очень интересное обстоятельство. Практически в 60% случаев у пациентов, которым необходима операция на сердце (по восстановлению коронарных артерий), имеется сочетанная патология: артерий, которые снабжают кровью сердце, и патология сонных артерий. Это два основных пути кровоснабжения головного мозга и сердца. И тогда мы пошли на одновременное выполнение этих операций. Если «разбить» эту операцию на два этапа, поражение сонных артерий грозит закончиться инсультом, а поражение коронарных артерий может привести к инфаркту. Когда мы оказались перед выбором, с чего начинать, то поняли: выбора нет, надо оперировать одновременно. Скажу сразу: такие операции – из разряда сложнейших, их выполняют только самые опытные хирурги нашего отделения, и длятся они не менее 6 часов. Но результат того стоит, и мы будем продолжать выполнять их, обучая молодых хирургов, чтобы увеличить количество таких операций».
Сочетанные операции хирурги выполняют и в том случае, если у больного имеется поражение артерий сердца и брюшной аорты, в результате чего нарушается кровообращение в ногах и ему грозит ампутация одной или двух конечностей.
Отделение сосудистой хирургии тесно взаимодействует с неврологами, кардиологами, что позволило решить очень многие вопросы. В частности, улучшение качества диагностических исследований позволило увеличить количество операций, тем самым спасти больше жителей от смертельных заболеваний.
В год в отделении проходит порядка десяти таких сложных, сочетанных операций. Пациенты в основном люди старше 60 лет, с массой сопутствующих заболеваний, часто с сахарным диабетом. Но атеросклероз начинает выявляться и у людей в более молодом возрасте, порой врачи сталкиваются с наличием этого заболевания у 39 –летних.
Поэтому хирурги предупреждают: не стоит дожидаться, когда артерии «забьются», и возникнет тромбоз. Любой человек должен своевременно проходить медосмотр, выявлять заболевания, консультироваться при наличии жалоб у терапевта, невролога, кардиолога. Эти жалобы хорошо известны врачам. Если пациент жалуется на шум в ушах, снижение памяти, зрения, высокое артериальное давление, то его нужно направлять на соответствующее обследование - ультразвуковое исследование сосудов шеи, сонных артерий. Если у пациента есть жалобы на боли в груди, за грудиной, жжение, то пациента надо направлять к кардиологу. Все это возможно и доступно, но надо своевременно обращаться за помощью и выявлять серьезные патологии.
«Сосудистая хирургия имеет два основных направления: она занимается профилактикой, замедляя темпы развития атеросклероза сосудов, и ведет борьбу с теми осложнениями, которые возникли в результате атеросклероза, то есть с инфарктами и инсультами, - поясняет Амир Аюпов. - Важно, что все оперативные вмешательства - на сердце, головном мозге, нижних конечностях – нужно выполнять профилактически, не дожидаясь сосудистых катастроф, до того, как развился инсульт и произошли необратимые процессы в мозге, а стентировать сосуд сердца - до того, как произошел инфаркт. Нужно оперировать с профилактической целью. Если мы успеваем это сделать до инсульта и инфаркта, люди живут еще десятки лет без осложнений. Мы оперируем людей в любом возрасте, если они вовремя заметили неполадки в организме и приняли меры. Это позволяет им жить дальше на радость детям и внукам», передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
1 августа 2019 18:53
Новые технологии помогут уйти из зоны риска инфаркта и инсульта. Здравоохранение
99
1 августа 2019 17:54
Во время реабилитации человек видит себя от первого лица в вертикальном положении. Он самостоятельно "ходит" по открытому пространству, слышит и ощущает... Здравоохранение
122
31 июля 2019 16:31
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем улучшении качества жизни ребят, живущих в ДДИ, а также подготовили рекомендации по этому вопросу. Здравоохранение
407
30 июля 2019 14:04
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
331
30 июля 2019 12:58
О своих перелётах чаще других заботятся путешественники из Кировска и Владивостока. Здравоохранение
401
29 июля 2019 16:24
Первыми посетителями выездного процедурного кабинета стали «серебряные волонтёры». Здравоохранение
659
29 июля 2019 14:11
Руководитель ведомства рассказал участникам о том, как идет реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории нашего региона. Здравоохранение
399
28 июля 2019 13:03
Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут. Здравоохранение
671
28 июля 2019 10:37
В России им больны около 3,5 млн человек. Здравоохранение
398
26 июля 2019 13:18
Деятельность муниципалитетов в вопросе оздоровления наркоситуации принесла положительные результаты. Здравоохранение
416
Современная медицина
29 июля 2019 12:12
Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
51
6 июля 2019 18:55
Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
136
13 июня 2019 14:53Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему. Современная медицина
304
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14122
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14135
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14284
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
294
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
507
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
391
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
527
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
467
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
360
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
442
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
762
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
797
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
698
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
909
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
911
Мероприятия