В отделении сосудистой хирургии больницы им. В.Д. Середавина делают уникальные операции

99

Более 30 лет экстренную и плановую помощь больным с сосудистой патологией оказывает отделение сосудистой хирургии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Здесь оперируют больных с патологией сосудов, аорты, магистральных артерий, а аортокоронарное шунтирование – восстановление проходимости артерий, которое снабжают кровью сердце, из некогда редчайшей операции превратилось в ежедневную работу. А в течение последних лет в оперативную практику отделения вошла новая технология, которую освоили в ведущих федеральных центрах России.«Когда мы начали глубже заниматься этой проблемой, выяснилось одно очень интересное обстоятельство. Практически в 60% случаев у пациентов, которым необходима операция на сердце (по восстановлению коронарных артерий), имеется сочетанная патология: артерий, которые снабжают кровью сердце, и патология сонных артерий. Это два основных пути кровоснабжения головного мозга и сердца. И тогда мы пошли на одновременное выполнение этих операций. Если «разбить» эту операцию на два этапа, поражение сонных артерий грозит закончиться инсультом, а поражение коронарных артерий может привести к инфаркту. Когда мы оказались перед выбором, с чего начинать, то поняли: выбора нет, надо оперировать одновременно. Скажу сразу: такие операции – из разряда сложнейших, их выполняют только самые опытные хирурги нашего отделения, и длятся они не менее 6 часов. Но результат того стоит, и мы будем продолжать выполнять их, обучая молодых хирургов, чтобы увеличить количество таких операций».Сочетанные операции хирурги выполняют и в том случае, если у больного имеется поражение артерий сердца и брюшной аорты, в результате чего нарушается кровообращение в ногах и ему грозит ампутация одной или двух конечностей.Отделение сосудистой хирургии тесно взаимодействует с неврологами, кардиологами, что позволило решить очень многие вопросы. В частности, улучшение качества диагностических исследований позволило увеличить количество операций, тем самым спасти больше жителей от смертельных заболеваний.В год в отделении проходит порядка десяти таких сложных, сочетанных операций. Пациенты в основном люди старше 60 лет, с массой сопутствующих заболеваний, часто с сахарным диабетом. Но атеросклероз начинает выявляться и у людей в более молодом возрасте, порой врачи сталкиваются с наличием этого заболевания у 39 –летних.Поэтому хирурги предупреждают: не стоит дожидаться, когда артерии «забьются», и возникнет тромбоз. Любой человек должен своевременно проходить медосмотр, выявлять заболевания, консультироваться при наличии жалоб у терапевта, невролога, кардиолога. Эти жалобы хорошо известны врачам. Если пациент жалуется на шум в ушах, снижение памяти, зрения, высокое артериальное давление, то его нужно направлять на соответствующее обследование - ультразвуковое исследование сосудов шеи, сонных артерий. Если у пациента есть жалобы на боли в груди, за грудиной, жжение, то пациента надо направлять к кардиологу. Все это возможно и доступно, но надо своевременно обращаться за помощью и выявлять серьезные патологии.«Сосудистая хирургия имеет два основных направления: она занимается профилактикой, замедляя темпы развития атеросклероза сосудов, и ведет борьбу с теми осложнениями, которые возникли в результате атеросклероза, то есть с инфарктами и инсультами, - поясняет Амир Аюпов. - Важно, что все оперативные вмешательства - на сердце, головном мозге, нижних конечностях – нужно выполнять профилактически, не дожидаясь сосудистых катастроф, до того, как развился инсульт и произошли необратимые процессы в мозге, а стентировать сосуд сердца - до того, как произошел инфаркт. Нужно оперировать с профилактической целью. Если мы успеваем это сделать до инсульта и инфаркта, люди живут еще десятки лет без осложнений. Мы оперируем людей в любом возрасте, если они вовремя заметили неполадки в организме и приняли меры. Это позволяет им жить дальше на радость детям и внукам», передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО