В Самарской области с 9 по 15 июля проводится акция «Подари мне жизнь»

69

В рамках акции будут проведены:- дни открытых дверей во всех женских консультациях и акушерско-гинекологических кабинетах поликлиник;- приемы психологов в центрах социальной помощи семье и детям;- лекции и беседы для посетителей женских консультаций «О вреде аборта», « В ожидании чуда» и др. с демонстрацией фильмов;- круглые столы с привлечением медицинских работников, социологов, психологов, священнослужителей;- теле – и радиопередачи по проблеме абортов.Профилактика абортов является одной из приоритетных задач, направленных на охрану репродуктивного здоровья.Распространенность абортов в Самарской области традиционно ниже аналогичного показателя в Российской Федерации: в 2016 - 17,8 (РФ, 2016 – 19,4), в 2017 -15,7 (РФ, 2017 – 17,9), в 2018 году этот показатель составил 14,9 на 1000 женщин фертильного возраста. Необходимо отметить устойчивую ежегодную динамику снижения числа артифициальных абортов, выполненных по желанию женщины. В 2014 году их число снизилось на 14%, в 2015 – на 10%, в 2016 – на 12%, в 2017 – на 20,7%, в 2018 – на 14%.Анализ реализации репродуктивной функции в 2018 году показывает стабильно низкое соотношение числа абортов к числу родов. Так, соотношение родов к абортам в 2016 – 1:0,34 (РФ, 2016 - 1:0,36), в 2017 – 1:0,32 (РФ,2017 –1;0,38), в 2018 – 1:0,35.С целью профилактики абортов в Самарской области реализуется комплексная программа мероприятий среди населения области, направленная на выработку позитивной модели репродуктивного поведения, передает пресс-служба минздрава СО.