Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской области из-за мороза

С 14 по 16 декабря местами сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.
От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: "Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 14 по 16 декабря местами по Самарской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более".
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.
Обращаем внимание граждан, что, на основании статистических данных, причиной возникновения пожаров в зимний пожароопасный период являются: неосторожное обращение с огнем, детская шалость с огнём, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, печного отопления.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России
по Самарской области
(846) 337-72-82
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