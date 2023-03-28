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Злоупотребление алкоголем может стать причиной развития рака печени

28 марта 2023 16:22
97
Специалисты рекомендуют сделать выбор в пользу здоровья и отказаться от всех вредных привычек.

Употребление алкоголя не только приводит к возникновению алкогольных специфических поражений внутренних органов, но и способствует развитию соматических и психических заболеваний.

Алкоголь является наиболее частой причиной развития цирроза печени, алкогольного панкреатита, алкогольного синдрома плода.

Употребление спиртных напитков  способствует развитию новообразований, в том числе гепатоцеллюлярного рака печени.

Выделяют ряд факторов риска алкогольного поражения печени:

- общее и абдоминальное ожирение

- сахарный диабет

- гиперлипидемия (избыточное содержание определенных жиров в крови)

-  инсулинорезистентность

-  метаболический синдром

- вирусные гепатиты (в основном В и С).

«Гепатоцеллюлярный рак, или рак печени, занимает 6-е место в мире  среди злокачественных новообразований. Злоупотребление алкоголем приводит к активации специфических ферментов, под действием которых этанол расщепляется до ацетальдегида. Ацетальдегид —  высокореактивный и токсичный метаболит алкоголя, который накапливается в ткани печени и крови, что может проявляться покраснением лица, тахикардией и сосудистым коллапсом. Более того, ацетальдегид не только обладает выраженным прямым токсическим эффектом, но и является мощным канцерогеном», — рассказал  заведующий онкологическим отделением (абдоминальная онкология №2) Самарского областного клинического онкологического диспансера Алексей Козлов.

Усиление процессов окисления при метаболизме алкоголя ведет к повреждению структуры как белков, так и ДНК-клеток. Повреждение ДНК рассматривается как ведущее звено развития рака печени.

«Развитие рака печени при употреблении алкоголя обусловлено как прямым эффектом его метаболитов, так и опосредованно — через развитие цирроза печени. Основные звенья развития рака связаны с местным прямым воздействием алкоголя и его метаболитов, главным образом ацетальдегида, а также с нарушениями иммунных реакций и защитных процессов организма», — отметил врач-онколог.

Специалисты рекомендуют сделать выбор в пользу здоровья и отказаться от всех вредных привычек.

 

Фото:   ru.freepik.com

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