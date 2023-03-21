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Жителям региона медработники настоятельно рекомендую регулярно посещать поликлиники с профилактической целью

21 марта 2023 14:06
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Одним из важных профилактических обследований является флюорография. Подростки с 15 лет и взрослые жители должны проходить ее ежегодно.

Медицинские работники настоятельно рекомендуют жителям региона регулярно посещать поликлиники с профилактической целью. Профилактические мероприятия помогают выявлять факторы риска и заболевания на ранних стадиях.

Одним из важных профилактических обследований является флюорография. Подростки с 15 лет и взрослые жители должны проходить ее ежегодно.

«Это обследование позволяет выявить туберкулез на начальной стадии, а также другие заболевания легких и органов грудной клетки. На ранних стадиях туберкулеза нет распада легочной ткани и массивного бактериовыделения, а значит, пациент менее опасен для окружающих и быстрее может вернуться к привычному образу жизни после лечения», - рассказал заведующий туберкулёзным стационарным отделением №2 Самарского областного клинического противотуберкулёзного диспансера им. Н.В. Постникова Андрей Качалин.

Пациентам из групп риска развития туберкулеза делают флюорографию 2 раза в год (каждые 6 месяцев):
лица, которые были или находятся в контакте с пациентами с туберкулезом,
ВИЧ-инфицированные,
 пациенты нарколога и психиатра,
люди, освободившиеся из мест лишения свободы,
 мигранты,
 люди с хроническими заболеваниями.

Как отмечают специалисты, у человека, который заболел недавно, еще нет клинических проявлений. Если не проходить своевременно профилактическое обследование, можно заразить окружающих, потерять время и запустить болезнь.

 

Фото:  минздрав СО

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