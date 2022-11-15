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Жители Сызрани приняли участие в масштабной акции по профилактике диабета

15 ноября 2022 14:28
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Желающие смогли узнать о полезных продуктах, получили памятки по рациональному питанию, а также провели диагностику своего здоровья.

В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом в Сызранском медико-гуманитарном колледже прошло тематическое мероприятие - оздоровительно-профилактическая акция «Обучение при диабете: защитим завтрашний день».

В мероприятии приняли участие главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области Светлана Манцагова, главные врачи Самарского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец и Сызранской центральной городской и районной больницы Вера Лиходедова, представители Администрации г. о. Сызрань, представители медицинских и образовательных учреждений, пациенты и волонтеры.

С вступительным словом выступила главный эндокринолог региона, которая рассказала о профилактике и лечении сахарного диабета.

 «Диабет — это хроническая болезнь, которая возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в крови — гипергликемии. Большинство случаев сахарного диабета представлено первым и вторым типом. Кроме них, существуют и более редкие типы диабета», - рассказала Светлана Манцагова.

Также врач отметила, что это заболевание опасно тем, что вызывает поражение сосудов сердца, мозга, конечностей, почек, сетчатки глаз, что приводит к развитию инфаркта миокарда, инсульта, гангрены, и др.

Специалист из областной клинической офтальмологической больницы имени Т. И. Ерошевского Фарида Мугумова рассказала об опасности ухудшения зрения у пациентов с сахарным диабетом.

Для пациентов также прошла серия мастер-классов по различным вопросам профилактики и лечения сахарного диабета, включая основы самоконтроля, правильного питания, физической активности и другие.
Александр Муравец рассказал о важности соблюдения баланса между физическими нагрузками и питанием. Была особенно отмечена опасность жестких диет.

«Организм «размышляет» так: питание сокращается − нужно сделать накопление ресурсов, − разъяснил Александр Владимирович. − Мышцы потребляют много энергии, но сейчас они не задействованы. Поэтому требуется уменьшение этой ткани в пользу жировой. Из-за этого в дальнейшем при употреблении любой еды избыток калорий организм старается отложить. А с другой стороны, человек испытывает трудности при занятиях спортом − сил нет, потому что мышцы слабые».

Спикер поделился основными параметрами физической активности, рекомендованными ВОЗ: занятия не меньше ста пятидесяти минут в неделю. Также врач объяснил суть умеренной нагрузки, отметил пользу ходьбы по ступенькам.

Во время мероприятия работали различные площадки. Желающие смогли узнать о полезных продуктах, получили памятки по рациональному питанию, а также провели диагностику своего здоровья.

На мероприятии наградили команды волонтеров Грамотами Самарского центра общественного здоровья за работу по формированию ЗОЖ и профилактике заболеваний.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Желающие смогли узнать о полезных продуктах, получили памятки по рациональному питанию, а также провели диагностику своего здоровья.
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