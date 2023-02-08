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Жители села Тяглое Озеро Пестравского района получают медицинскую помощь в новом ФАПе.

8 февраля 2023 14:30
99
Сейчас более 400 жителей получают здесь первичную и неотложную помощь, проходят профилактические осмотры и диспансеризацию, люди с хроническими заболеваниями, будущие мамы — диспансерное наблюдение.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» жители села Тяглое Озеро Пестравского района получают медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте.

Первых пациентов в подразделении приняли осенью прошлого года. Сейчас более 400 жителей получают здесь первичную и неотложную помощь, проходят профилактические осмотры и диспансеризацию, люди с хроническими заболеваниями, будущие мамы — диспансерное наблюдение.

 «Ранее в селе не было фельдшерско-акушерского пункта. Для оказания помощи жителям по графику выезжал врач общей практики. В прошлом году было принято решение о возведении модульного здания, — рассказал главный врач Пестравской центральной районной больницы Виктор Решетников. — ФАП оснащен необходимым оборудованием и соответствует всем современным стандартам оказания первичной помощи. Здесь созданы возможности для проведения телемедицинских консультаций — поставлена новая компьютерная техника, подключена высокоскоростная связь. При необходимости сотрудники могут получить консультацию коллег из центральной районной больницы и других медучреждений. Современный электрокардиограф позволяет направить результат исследования сразу в кардиоцентр. Все это помогает оказывать пациентам необходимую медицинскую помощь».

Прием пациентов ведет медицинская сестра Регина Кокотова. Регина Владимировна трудоустроилась в подразделение в рамках участия в программе «Земский фельдшер».

 «Я с детства мечтала о медицине, но после школы получила высшее техническое образование и несколько лет работала по другой специальности. В 28 лет уже осознанно поступила в Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной, — рассказала Регина Владимировна. — При переезде мне предоставили выплату в 1,5 млн рублей, "подъемные" и другую социальную поддержку».

В соответствии с графиком в ФАП выезжает участковый врач-терапевт.

 «В фельдшерско-акушерском пункте всё продумано до мелочей. Есть все необходимое для работы, — отметила Регина Владимировна. — Мы активно проводим диспансеризацию и осмотры, вакцинацию детей и взрослых. Здесь же пациенты могут получить справку или рецепт на лекарство, пройти все анализы и получить результат, не выезжая из села».

 Благодаря нацпроекту обновлены и другие объекты медицинской инфраструктуры Пестравского района. Так, в 2021 году был возведен новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Высокое. В этом году планируется возведение нового модульного ФАПа в селе Овсянка.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Специалисты ведут прием пациентов в фельдшерско-акушерских пунктах сел Саперкино, Самсоновка, Малое Ишуткино.
8 февраля 2023  14:43
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Сейчас более 400 жителей получают здесь первичную и неотложную помощь, проходят профилактические осмотры и диспансеризацию, люди с хроническими заболеваниями, будущие мамы — диспансерное наблюдение.
8 февраля 2023  14:30
Жители села Тяглое Озеро Пестравского района получают медицинскую помощь в новом ФАПе.
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