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Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» жители региона, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, в течение 2 лет бесплатно обеспечиваются лекарствами.



Прием препаратов по назначению врача и диспансерное наблюдение снижают риски развития осложнений после инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения и оперативных вмешательств — ангиопластики и стентирования коронарных артерий, аортокоронарного шунтирования и катетерной абляции.



«После перенесенной сердечно-сосудистой катастрофы, особенно в первые 6-12 месяцев, необходимы восстановление, профилактика рецидива и осложнений. Все это достигается путем оптимальной медикаментозной терапии современными препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями, — отмечает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи лицам с болезнями системы кровообращения, заведующая консультативно-диагностическим отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, врач-кардиолог Елена Куракина. — Чтобы после выписки из стационара пациент не прекратил терапию, ему выдаются препараты на первый месяц, после чего он может получать препараты в своей поликлинике. Такой подход доказал свою эффективность в снижении смертности от болезней системы кровообращения и сохранении здоровья».



Сейчас лекарственную терапию проходят свыше 20 тысяч жителей региона, перенесших острые сердечно-сосудистые события.



Чтобы сберечь здоровье, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, также необходимо:

регулярно посещать врача и следовать всем его рекомендациям;

проходить диспансеризацию;

поддерживать здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание, умеренную физическую активность, отказ от курения и алкоголя;

защищаться от негативного воздействия холода и жары;

управлять стрессом;

быть внимательным к своему состоянию и при первых тревожных симптомах обращаться за медицинской помощью.





Фото: минздрав СО