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Жители поселка Новозаборовский Сызранского района посещают новый фельдшерско-акушерский пункт, возведенный в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Ранее около 500 взрослых и детей получали медпомощь в приспособленном помещении. Новый ФАП находится поблизости, в самом центре села. Медпункт оборудован комфортной зоной ожидания, кабинетом приёма пациентов, процедурным кабинетом, который совмещен с прививочным. Здесь можно пройти электрокардиографию, измерить уровень сахара в крови и внутриглазное давление. Фельдшер на месте может оказать как плановую, так и неотложную, экстренную помощь.



«Новое здание почти в два раза просторнее, — отмечает фельдшер Мария Курникова. — ФАП оснащен новым оборудованием. Это электрокардиограф с возможностью дистанционной передачи данных, аппарат для измерения внутриглазного давления, экспресс-измеритель уровня глюкозы в крови, портативный гемоглобинометр, цифровое устройство для скрининга жизненной емкости легких, тонометры — все необходимое для работы, в том числе дефибриллятор, укладки для оказания помощи при неотложных и жизнеугрожающих состояниях, а также новый компьютер. Мы ведем весь документооборот в электронном виде, проводим дистанционные консультации с коллегами из центральной городской и районной больницы».



В обновленных условиях жители проходят профилактические осмотры, диспансеризацию и диспансерное наблюдение. С начала работы фельдшерско-акушерского пункта в октябре 2022 года за помощью уже обратились порядка 300 человек.



По словам главного врача Сызранской больницы Веры Лиходедовой, в этом году обновление медицинской инфраструктуры района продолжится. Планируется возведение новых модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерского пункта в селе Ивашевка и офиса врача общей практики в Сызрани на улице Декабристов.



Напомним, региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. Всего в этом году планируется возведение 21 нового объекта здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.