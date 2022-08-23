Жителей Самары приглашают узнать свой ВИЧ-статус

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Проект «Тест для победы. Помощь рядом» запускает совместно с ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» бесплатное, анонимное, моментальное тестирование на ВИЧ-инфекцию в Самаре.



С 25 по 27 августа тест-мобиль проекта будет работать возле ТРК «Вива Лэнд» (Самара, проспект Кирова, д. 147).



Время работы мобильной лаборатории с 11:00-15:00:



На базе Тест-мобиля можно будет пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, вирусный гепатит С, при необходимости измерить давление, пульс и насыщение крови кислородом.



Проверьте своё здоровье - пройдите тест на ВИЧ! Процедура тестирования безболезненная, быстрая и не требует документов, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: минздрав СО