Жителей Самарской области приглашают защититься от гриппа

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Медицинские работники приглашают жителей Самарской области своевременно защититься от гриппа. Пройти вакцинацию можно в любом прививочном пункте. Более 164 тысяч жителей региона сделали прививку от гриппа.



Адреса, телефоны и информацию о наличии вакцин можно уточнить на карте пунктов вакцинации.



На ресурсе раз в день обновляется информация о количестве вакцин. Подробную информацию можно уточнить по указанным на карте телефонам.



Пока позволяют погодные условия, работает и мобильная вакцинация. Например, жители Чапаевска могут сделать прививку в поликлинических отделениях или в мобильном комплексе, который работает по графику. Специалисты выезжают в общественные места – продуктовые магазины , торговые центры, парки. Все желающие могут пройти вакцинацию после консультации с врачом, почти не отрываясь от своих повседневных дел.



"Также у нас организована работа мобильных бригад, которые выезжают на дом к старшему поколению и маломобильным пациентам. Записаться на прививку можно по телефону колл-центра. Вакцинацию прошли более 13 тысяч жителей города и мы продолжаем всех активно призывать своевременно защититься от гриппа", – рассказал главный врач Чапаевской больницы Николай Юрицин.

Фото: минздрав СО

