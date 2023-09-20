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Жителей Самарской области приглашают защититься от гриппа

20 сентября 2023 19:01
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Пройти вакцинацию можно в любом прививочном пункте.

Медицинские работники приглашают жителей Самарской области своевременно защититься от гриппа. Пройти вакцинацию можно в любом прививочном пункте. Более 164 тысяч жителей региона сделали прививку от гриппа.

 Адреса, телефоны и информацию о наличии вакцин можно уточнить на карте пунктов вакцинации.

На ресурсе раз в день обновляется информация о количестве вакцин. Подробную информацию можно уточнить по указанным на карте телефонам.

Пока позволяют погодные условия, работает и мобильная вакцинация. Например, жители Чапаевска могут сделать прививку в поликлинических отделениях или в мобильном комплексе, который работает по графику. Специалисты выезжают в общественные места – продуктовые магазины , торговые центры, парки. Все желающие могут пройти вакцинацию после консультации с врачом, почти не отрываясь от своих повседневных дел.

"Также у нас организована работа мобильных бригад, которые выезжают на дом к старшему поколению и маломобильным пациентам. Записаться на прививку можно по телефону колл-центра. Вакцинацию прошли более 13 тысяч жителей города и мы продолжаем всех активно призывать своевременно защититься от гриппа", – рассказал главный врач Чапаевской больницы Николай Юрицин.

 

Фото:   минздрав СО
 

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