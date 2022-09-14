Жителей губернии приглашают пройти вакцинацию от гриппа

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В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом.



Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями и другие категории населения.



Используется вакцина «Ультрикс Квадри». Она предназначена для профилактики сезонного гриппа у детей с 6 месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста.



Можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если вы уже сделали одну из прививок, перед следующей вакцинацией необходимо сделать перерыв не менее 1 месяца.