Житель Самарской области принудительно отправился на лечение в противотуберкулезный диспансер

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Судебные приставы возбудили в отношении него исполнительное производство и предупредили о возможности применения в отношении него мер принудительного характера.

Мужчина, страдающий открытой формой туберкулеза, не желал проходить лечение, подвергая своим поведением опасности жизнь и здоровье окружающих его людей. Похвистневским районным судом принято решение принудительно госпитализировать жителя губернии в противотуберкулезный диспансер.

На основании полученного исполнительного документа в отделении судебных приставов Похвистневского района Самарской области возбуждено соответствующее исполнительное производство. Должника уведомили о возбуждении производства и необходимости добровольно исполнить решение суда в пятидневный срок. Гражданина предупредили, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в отношении него будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ.

Узнав о том, что неисполнение решения суда может привести к вынесению в отношении должника постановления о взыскании исполнительского сбора, гражданин поспешил исполнить решение суда и направился в туберкулезный диспансерЖитель Самарской области принудительно отправился на лечение в противотуберкулезный диспансер для прохождения лечения.