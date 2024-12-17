"Земский фельдшер": участница программы оказывает медицинскую помощь жителям села Заволжье

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В 2024 году к коллективу Приволжской центральной районной больницы присоединились 6 участников программы «Земский доктор/Земский фельдшер», среди которых заведующая ФАП - медсестра Ольга Алехина. Специалист окончила Новокуйбышевский медицинский колледж. В этом году она переехала с семьёй в Приволжский район и приняла участие в программе "Земский фельдшер". На сегодняшний день Ольга Валериевна оказывает необходимую медицинскую помощь более 350 жителям села Заволжье.



В рамках программы специалист получила единовременную компенсационную выплату в размере 750 тыс. рублей.



«Финансовая поддержка помогла решить нашей семье вопрос с ипотекой. В ближайшее время медучреждение предоставит мне служебный транспорт. Для медиков актуальная помощь необходима, поскольку она имеет большое значение в улучшении условий труда», – рассказала Ольга Валериевна.



В Приволжском районе проводится активная работа по привлечению специалистов.



«Реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников. Администрация района компенсирует стоимость аренды съёмного жилья. При необходимости мы помогаем устроить детей сотрудников в детский сад и школу», — пояснил главный врач Приволжской ЦРБ Антон Денчик.



Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.



В этом году 167 медработников приняли участие в программе «Земский доктор / Земский фельдшер». Напомним, что эта программа ежегодно помогает привлекать в медицинские учреждения Самарской области, расположенные в сельской местности и малых городах, десятки специалистов: врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.

Фото: минздрав СО