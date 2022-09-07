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«Земский фельдшер»: к коллективу Кинельской ЦРБ фельдшер Юлия Филаткина и медсестра Вера Бойкова

7 сентября 2022 14:54
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Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты при трудоустройстве.

В этом году к коллективу Кинельской центральной больницы города и района присоединились участники программы «Земский фельдшер» — фельдшер Юлия Филаткина и медицинская сестра Вера Бойкова. Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты при трудоустройстве.

Медицинская сестра Вера Бойкова ведет прием пациентов в фельдшерско-акушерском пункте села Большая Малышевка. Вера Геннадьевна переехала в Самарскую область из небольшого поселка в Амурской области. Общий стаж специалиста в медицине — более 40 лет.

 «Первым для меня местом работы была детская инфекционная больница города Чебоксары, отделение для пациентов с менингитом. Опыт, приобретенный там, помогает мне сейчас справляться с трудностями, которые внесла в нашу работу пандемия, — подчеркнула Вера Геннадьевна. — Позже с супругом и ребенком мы переехали на север страны — в город Тында. Там, во врачебной амбулатории поселка Восточный, я около 19 лет работала участковой медицинской сестрой. В 2022 году мы решили перебраться в село Кротовка Самарской области, на родину моего супруга. Так я стала участником программы "Земский фельдшер". Больше всего в работе мне нравится общаться с людьми и помогать им. Побеседовать с пациентом и услышать, что ему стало лучше, – дорогого стоит. За время работы в Большой Малышевке накопилось множество приятных, ценных впечатлений: жители села приняли меня очень тепло».

Для заведующей фельдшерско-акушерским пунктом села Вертяевка Юлии Филаткиной программа «Земский фельдшер» стала подспорьем в продолжении профессионального пути.

 «Я с детства мечтала стать медицинским работником. Когда пришло время выбирать профессию, я не задумываясь поступила в медицинский колледж, — рассказала Юлия Николаевна. — С профессией фельдшера я познакомилась, когда работала на Самарской областной станции скорой медицинской помощи. Несмотря на небольшой стаж в должности заведующего фельдшерско-акушерским пунктом, я уже накопила богатый опыт и не планирую останавливаться на достигнутом. Пациенты ко мне расположены, мы с ними постоянно на связи. В ФАПе есть все необходимое для комфортной работы: свежий ремонт, новое оборудование, необходимый объем лекарственных препаратов для обеспечения пациентов».

Главный врач Кинельской больницы Сергей Плешаков отметил, активная работа по привлечению медицинских кадров проводится в учреждении не один год.

 «Помимо программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", единовременных выплат для специалистов, трудоустроившихся по наиболее востребованным специальностям, у нас реализуются и другие меры социальной поддержки. При поддержке администрации городского округа Кинель и муниципального района Кинельский обеспечиваем медицинских работников служебным жильем, предоставляем компенсацию 50% стоимости аренды жилья, — пояснил Сергей Иванович. — Также проводим информационно-разъяснительную работу со школьниками, студентами медицинских университетов и колледжей, привлекаем молодежь в рамках целевого набора. Только в этом году почти с 30 студентами заключены договоры на целевое обучение по направлениям специалитета и ординатуры. Во многом благодаря мерам социальной поддержки за последние 10 лет удалось вдвое увеличить штат больницы: сейчас штат амбулаторного звена укомплектован почти на 100%».

 

Фото:   минздрав СО

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