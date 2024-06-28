"Земский доктор": за последние годы в Клявлинскую больницу трудоустроились 7 специалистов

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К коллективу Клявлинской центральной районной больницы в этом году присоединились 2 специалиста, среди которых молодая врач-терапевт участковый Анастасия Кашапова – участница программы «Земский доктор».



«Я выросла в селе Клявлино, здесь живут мои родители. Отработав 4 года в Самарской поликлинике, решила вернуться на малую родину вместе с супругом. Мой муж-медик – также участник программы. Нам здесь очень нравится: молодой и энергичный коллектив, благодарные пациенты. К тому же замечательная природа, все рядом и не нужно тратить время на дорогу», – рассказала Анастасия Михайловна.



При трудоустройстве молодые специалисты получили «подъемные». Материальная поддержка поможет семье приобрести собственный дом.



Для привлечения специалистов в сельскую местность в регионе действует комплекс мер поддержки.



«Можно воспользоваться сельской ипотекой. Также помогаем устроить детей в детский сад, компенсируем аренду жилья. Сегодня многие медучреждения в сёлах обновлены, и у врачей есть возможность работать на новом современном оборудовании. Вскоре ожидаем пополнение в нашем штате - целевиков стоматолога и педиатра", - отметила главный врач больницы Нурания Горбунова.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.