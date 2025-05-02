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Завкафедрой СамГМУ рассказал , как провести майские праздники с пользой для здоровья

2 мая 2025 18:52
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Несколько идей, которые помогут сохранить здоровье и энергию.

Об этом рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

"Майские праздники — идеальное время, чтобы перезагрузиться после зимней хандры и подготовиться к лету. Вместо привычных застолий или бесцельного лежания на диване предлагаем провести эти дни с пользой для тела и души.

Несколько идей, которые помогут сохранить здоровье и энергию:

 Отправляйтесь на природу. Прогулки в парке, поход в лес или выезд на дачу — отличный способ насытить организм кислородом и улучшить настроение. Солнечный свет стимулирует выработку витамина D, а зеленые пейзажи снижают стресс. Возьмите с собой родных или друзей, устройте пикник с полезными перекусами: овощами, фруктами, орехами и домашними сэндвичами.

 Арендуйте велосипеды и исследуйте новые маршруты.
 Попробуйте скандинавскую ходьбу — она укрепляет мышцы и сердце.
 Устройте утреннюю йогу или зарядку на свежем воздухе.
Даже простая игра в бадминтон или перебрасывание мячика на лужайке подарит заряд бодрости.

Питайтесь осознанно. Майские шашлыки — не повод перегружать организм.

Маринуйте мясо в лимонном соке и травах вместо майонеза, добавьте к столу больше зелени и овощей.
Не забывайте пить воду, особенно если день активный.
Для десерта приготовьте фруктовые шашлычки или ягодный смузи.

Позаботьтесь о борьбе с психологическими перегрузами.

Устройте «цифровой детокс»: ограничьте время в соцсетях.
Попробуйте медитацию или дыхательные практики на природе.
Заведите дневник благодарности — запишите 3-5 вещей, которые радуют вас сегодня.

Высыпайтесь. Ложитесь до полуночи и спите 7-8 часов. Чтобы улучшить качество сна, проветривайте комнату, а за час до отдыха откажитесь от гаджетов. Утренний подъем можно начать с контрастного душа.

Откажитесь от вредных привычек. Избегайте злоупотребления алкоголем и сигаретами — они обезвоживают организм и замедляют метаболизм.

Майские праздники — шанс выйти из «спячки» и запустить позитивные изменения. Необязательно следовать всем советам сразу: начните с малого — прогулки и легкой зарядки. Главное, чтобы отдых принес не только удовольствие, но и пользу"  

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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