Завкафедрой СамГМУ рассказал , как провести майские праздники с пользой для здоровья

183

Об этом рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



"Майские праздники — идеальное время, чтобы перезагрузиться после зимней хандры и подготовиться к лету. Вместо привычных застолий или бесцельного лежания на диване предлагаем провести эти дни с пользой для тела и души.



Несколько идей, которые помогут сохранить здоровье и энергию:



Отправляйтесь на природу. Прогулки в парке, поход в лес или выезд на дачу — отличный способ насытить организм кислородом и улучшить настроение. Солнечный свет стимулирует выработку витамина D, а зеленые пейзажи снижают стресс. Возьмите с собой родных или друзей, устройте пикник с полезными перекусами: овощами, фруктами, орехами и домашними сэндвичами.



Арендуйте велосипеды и исследуйте новые маршруты.

Попробуйте скандинавскую ходьбу — она укрепляет мышцы и сердце.

Устройте утреннюю йогу или зарядку на свежем воздухе.

Даже простая игра в бадминтон или перебрасывание мячика на лужайке подарит заряд бодрости.



Питайтесь осознанно. Майские шашлыки — не повод перегружать организм.



Маринуйте мясо в лимонном соке и травах вместо майонеза, добавьте к столу больше зелени и овощей.

Не забывайте пить воду, особенно если день активный.

Для десерта приготовьте фруктовые шашлычки или ягодный смузи.



Позаботьтесь о борьбе с психологическими перегрузами.



Устройте «цифровой детокс»: ограничьте время в соцсетях.

Попробуйте медитацию или дыхательные практики на природе.

Заведите дневник благодарности — запишите 3-5 вещей, которые радуют вас сегодня.



Высыпайтесь. Ложитесь до полуночи и спите 7-8 часов. Чтобы улучшить качество сна, проветривайте комнату, а за час до отдыха откажитесь от гаджетов. Утренний подъем можно начать с контрастного душа.



Откажитесь от вредных привычек. Избегайте злоупотребления алкоголем и сигаретами — они обезвоживают организм и замедляют метаболизм.



Майские праздники — шанс выйти из «спячки» и запустить позитивные изменения. Необязательно следовать всем советам сразу: начните с малого — прогулки и легкой зарядки. Главное, чтобы отдых принес не только удовольствие, но и пользу"

Фото: freepik.com