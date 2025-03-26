Заведующий отделением Самарского кардиодиспансера рассказал, как инфекционные заболевания влияют на пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы

247

Об этом рассказал заведующий консультативно-реабилитационным отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова,кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Владимир Кузьмин:



"Инфекции могут значительно ухудшить состояние пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Чтобы их предотвратить, необходимо избегать контакты с болеющими людьми, чаще мыть руки и использовать антисептики, соблюдать режим сна и питания, наблюдаться у врача-кардиолога, а также регулярно проходить вакцинацию против гриппа и других сезонных заболеваний.



Есть некоторые особенности лечения инфекционных заболеваний:

- Для лечения инфекционных заболеваний данной группы пациентов важен выбор антибиотиков, которые назначает только специалист. Необходимо учитывать функцию почек и печени, так как многие антибиотики могут негативно повлиять на эти органы.

- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны находиться под тщательным наблюдением во время лечения инфекций, так как они могут вызвать обострение сердечной недостаточности или другие осложнения.

- При наличии инфекционного заболевания может потребоваться коррекция дозировок сердечно-сосудистых препаратов или временное прекращение их приема.

- В некоторых случаях может потребоваться госпитализация для более тщательного мониторинга и лечения.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно соблюдать профилактические меры и своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении признаков инфекции. Лечение должно проводиться под контролем специалистов и с учетом всех особенностей здоровья".

Фото: freepik.com