"Забота рядом": врачи ведущих областных учреждений провели прием пациентов в Новокуйбышевской ЦРБ

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Более 1900 жителей региона получили в этом году помощь в рамках проекта "Забота рядом".



Врачи ведущих областных учреждений региона на днях провели прием пациентов в Новокуйбышевской центральной городской больнице в рамках проекта "Забота рядом". Региональный проект направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи.



Бригады узких специалистов областных медучреждений по графику выезжают в сельскую местность и малые города для осмотра и профилактического консультирования пациентов с хроническими заболеваниями. Всего с начала года врачи проекта проконсультировали 1911 пациентов из Самарской области , в том числе около 260 членов семей участников СВО.



В Новокуйбышевске прием провели врач-кардиолог областного кардиодиспансера и врач-невролог областного госпиталя для ветеранов войн. По итогам приема специалисты назначили пациентам дополнительные диагностические исследования и консультации.



"Проект «Забота рядом» реализуется для приближения медицинской помощи населению. Такие выездные приёмы, проводимые по месту жительства, очень удобны для пациентов. Узкие специалисты провели прием жителей города, состоящих на диспансерном наблюдении с хроническими неинфекционными заболеваниями", - отметила главный врач больницы Светлана Шешунова.



Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО