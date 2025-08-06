«Забота рядом»: врачи Самарского областного кожно-венерологического диспансера провели прием пациентов Елховского района

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Специалисты Самарского областного кожно-венерологического диспансера провели прием пациентов в селе Тёплый Стан Елховского района. Выезд бригады был организован в рамках проекта «Забота рядом», направленного на повышение доступности специализированной медицинской помощи жителям сельской местности и малых городов.

Прием проходил по предварительной записи и в порядке живой очереди. Врачи-дерматовенерологи осмотрели около 60 человек, 6 из которых на месте удалили доброкачественные новообразования кожи.

«Ключевой задачей бригады было проведение тщательного наружного осмотра для ранней диагностики рака кожи. Особенно востребованной медицинская помощь стала среди людей старше трудоспособного возраста, составляющих значительную часть населения», - отметил главный врач диспансера Ильдар Шакуров.

Пациентам, нуждающимся в углубленном обследовании, выданы направления на консультацию в областной кождиспансер.

"Благодаря таким выездам у пациентов есть возможность получить необходимую медицинскую помощь рядом с домом" - отметил главный врач Елховской ЦРБ Леонид Винокуров.

Напомним, профилактике заболеваний и поддержке здоровья уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина. В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

Фото: минздрав СО