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Заболеваемость менингитом в России выросла на 260%

16 июля 2025 13:55
87
заболеваемость менингитом в России выросла на 260%

В России за первые пять месяцев текущего года зарегистрировано более 1,2 тысячи случаев менингита, что на 260% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные сообщил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Александр Румянцев на заседании комитета по охране здоровья.

По словам парламентария, в России неуклонно растет заболеваемость менингококковой инфекцией.

"Раньше эта болезнь встречалась в детских садах и школах, но теперь ей все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода", — сообщил "Коммерсант" со ссылкой на Румянцева.

Из выявленных с начала 2025 года – 948 случаев среди взрослых, что является новым тревожной тенденцией для России. По мнению медиков, рост заболеваемости менингокком связан с увеличением трудовой миграции и низкого уровня вакцинации среди населения.

По данным депутата, летальность при менингококковой инфекции остается высокой – около 15%, а в отдельные годы доходила до 22%. При этом объем иммунизации продолжает сокращаться. В 2024 году привито только 518 тысяч человек против 841 тысячи в 2023 году, подчеркнул Румянцев.

"Мы сегодня имеем в календаре одиннадцать вакцинаций, а должно быть шестнадцать. И вот среди этих пяти вакцинаций менингококковая является наиболее значимой для населения", — указал парламентарий.

Отмечается, что вакцинация против менингококковой инфекции не включена в Национальный календарь прививок, а значит, не делается бесплатно. В отдельных субъектах (например, в Москве), вакцинация от минингокока входит в региональные календари и проводится по эпидпоказаниям в случае вспышки.

Эксперты отмечают, что без расширения программ иммунизации и ужесточения контроля за вакцинацией среди мигрантов ситуация может продолжить ухудшаться.

Ранее сообщалось, что Москва лидирует по заболеваемости менингитом, на долю столицы приходится более половины зарегистрированных случаев в начале 2025 года, пишет Смотрим.

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