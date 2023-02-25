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За последний год коллектив Самарской областной станции скорой помощи пополнил 21 молодой специалист — выпускники медицинских колледжей и вузов.



Как отмечает исполняющий обязанности главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха, привлекать новых сотрудников в подразделения помогают «подъемные» при трудоустройстве, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предоставление жилья и другие меры социальной поддержки.



«Комплексная социальная поддержка — хорошая дополнительная мотивация для трудоустройства молодых специалистов в наши подразделения. В первый год после окончания вуза выпускники могут получить "подъемные" в размере 200 или 300 тысяч рублей — в зависимости от специализации. 16 наших сотрудников в 2022 году получили единовременные выплаты в рамках участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При необходимости предоставляем компенсацию расходов на аренду жилья новым сотрудникам. Делаем все возможное, чтобы новые работники чувствовали себя комфортно, ощущали поддержку коллектива и могли развиваться в выбранной профессии», — подчеркнул Раймонд Самвелович.



Александр и Владислава Ермошкины — участники программы «Земский фельдшер». Супруги родом из Ульяновской области. В 2022 году они окончили Новокуйбышевский медицинский колледж и переехали в село Красноармейское, при трудоустройстве получили «подъемные» и единовременные выплаты в размере 750 тысяч рублей. Специалисты приобрели дом и сейчас занимаются его обустройством.



Связать свою жизнь со скорой медицинской помощью Владислава Андреевна решила ещё в старших классах общеобразовательной школы.



«На мой взгляд, это одна из самых нужных и благородных профессий — дарить людям здоровье, бороться за их жизнь. Куда бы судьба нас ни забросила, в какое бы время мы ни жили, медицинские работники нужны всегда и везде», — считает фельдшер.



«Коллеги встретили нас дружелюбно, со многими мы даже подружились. Мне кажется, начинать расти профессионально лучше именно с таких небольших медучреждений в сельской местности. Здесь ты учишься брать на себя ответственность и принимать правильные решения в сложных ситуациях», — отметил Александр Ермошкин.



Жизнь в селе, отмечает Владислава, — это жизнь в своем доме со всеми удобствами, на свежем воздухе. В медучреждении для комфортной работы специалистов созданы все необходимые условия: «Красноармейская подстанция — это отдельно стоящее современное здание. Медицинское оборудование, необходимые препараты — всё у нас есть, всего хватает. К скорой помощи у жителей особое отношение: консультируются, вопросы задают, просят совета. Бывает, даже возле дома встречают. Медик в деревне — авторитетный, уважаемый человек».



Фото: минздрав СО