За последние три года автопарк Кинель-Черкасской ЦРБ пополнили 14 автомобилей

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Это действительно большое подспорье для медработника на селе": новый автотранспорт помогает оперативно оказывать помощь жителям Кинель-Черкасского района.



За последние три года автопарк Кинель-Черкасской центральной районной больницы пополнили 14 автомобилей – 6 машин на базе Lada Granta и 8, оснащённые носилками. В этом году в рамках национального проекта "Здравоохранение" поставлены одна «Нива» и две «Гранты».



«Обновление автопарка значительно повышает мобильность выездных бригад нашей больницы. Автотранспорт позволяет своевременно и оперативно оказывать медпомощь пациентам на дому, транспортировать биоматериалы в лабораторию», – рассказал главный врач Кинель-Черкасской больницы Дмитрий Прибытков.



Один из автомобилей для оказания неотложной помощи передан во врачебную амбулаторию села Тимашево.



«Машина задействована ежедневно. Это действительно большое подспорье для медработника на селе», – отметила заведующая Тимашевской амбулаторией Любовь Аксёнова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

Фото: минздрав СО