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 За год в Красноярскую центральную районную больницу трудоустроились 8 участников программы «Земский доктор»

28 февраля 2023 17:47
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Врач общей практики Ольга Миронова переехала в поселок Конезавод из областной столицы.

«Исполнилась моя юношеская мечта жить и работать в сельской местности»: врач общей практики Красноярской больницы об участии в программе «Земский доктор»

 За год в Красноярскую центральную районную больницу трудоустроились 8 участников программы «Земский доктор», в том числе врачи общей практики и терапевты. Специалисты ведут прием в подразделениях больницы в сёлах Красный Яр и Молгачи, поселках Новосемейкино и Конезавод, выезжают для оказания помощи жителям района в составе мобильных бригад.

Врач общей практики Ольга Миронова переехала в поселок Конезавод из областной столицы.

 «Ещё в юности, учась в медуниверситете, я приезжала в деревню к бабушке, зачитывалась Чеховым и Булгаковым и представляла себя сельским врачом. Теперь и моя дочь связала свою жизнь с медициной. Решение переехать за город мы приняли всей семьёй. Я узнала о вакансии в офисе посёлка Конезавод и вскоре приехала на встречу с коллегами в ЦРБ», — рассказывает врач.

На участке Ольги Викторовны – более 1600 человек: «Каждую неделю я выезжаю к жителям соседних населённых пунктов для оказания неотложной помощи, проведения профосмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения. Радует, что наши пациенты относятся к работникам участковой службы с высокой степенью доверия, ответственно подходят к назначениям. Многие из них — это люди старшего возраста, имеющие несколько хронических заболеваний. Каждый раз чувствую эмоциональную отдачу, когда после улучшений они с благодарностью приходят на следующий прием».

Благодаря программе, отмечает Ольга Викторовна, семье удалось приобрести автомобиль. «Но самое главное – я получаю огромное удовольствие от работы. Исполнилась моя юношеская мечта жить и работать в селе», — подчеркивает врач.

В учреждении ведется постоянная работа по привлечению медицинских кадров. Создавать комфортные условия для специалистов помогают меры социальной поддержки

 «Помимо единовременных компенсационных выплат для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", медработники могут рассчитывать на компенсацию от администрации района при найме жилья. Медикам с детьми помогаем устроить ребенка в образовательное учреждение. За молодыми специалистами закрепляем наставников, которые оказывают им поддержку в период адаптации», – пояснил главный врач Красноярской больницы Александр Крятов.

Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.

При трудоустройстве в населенные пункты или города с населением до 50 тысяч человек участники программ получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей. Размер выплат для врачей и средних медработников при трудоустройстве на удаленных территориях составляет 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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