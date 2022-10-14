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За два года работы Региональный координационный центр принял более 300 000 звонков от жителей
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За два года работы Региональный координационный центр принял более 300 000 звонков от жителей

14 октября 2022 16:53
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Центр является частью службы оперативной помощи гражданам в условиях распространения COVID-19 по единому номеру «122».

Два года назад в середине октября 2020 года по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с целью повышения доступности медицинской помощи жителям в период сложной эпидемиологической ситуации на базе Самарской городской клинической поликлиники № 15 был создан региональный координационный центр амбулаторной медицинской помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За это время сотрудники центра приняли более 300 000 телефонных звонков от пациентов, оформили более 128 000 вызовов медицинского работника на дом к жителям области.

Центр является частью службы оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по единому номеру «122», куда жители Самарской области могут позвонить при повышенной температуре и признаках простудного заболевания и вызвать медицинских работников на дом. Также специалисты центра осуществляют дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с ОРВИ, пневмонией и COVID-19. Для этого операторы Центра осуществляют по графику обзвон пациентов.

Кроме того, центр курирует, в том числе с применением телемедицинских консультаций, вопросы динамического наблюдения за состоянием здоровья пациентов, выписанных из сосудистых центров, пациентов в возрасте 50+ , имеющих в анамнезе сахарный диабет и другие хронические заболевания.

Как рассказала главный врач поликлиники № 15 Анна Дзюбайло, в работе центра принимают участие специалисты 25 медицинских организаций - они по графику дежурят в центре. Также в период высокой заболеваемости COVID-19 сотрудникам центра активно помогали студенты-волонтеры медицинского колледжа имени Нины Ляпиной.

 «В самое сложное время разгара пандемии новой коронавирусной инфекции на базе поликлиники №15 Самары был создан центр для координации амбулаторной помощи жителям региона. Медработники, регистраторы, студенты вузов и колледжей были на связи с жителями области без перерывов и выходных, отвечали на вопросы, направляли на дом к пациентам мобильные бригады врачей. Благодаря работе центра наладили оперативную обратную связь с пациентами, координацию работы мобильных медицинских бригад, осуществляем контроль и мониторинг за состоянием здоровья пациентов как с инфекциями, так и пациентов из групп риска по другим заболеваниям. Я благодарю всех, кто в течение двух лет в сложнейших условиях подъема заболеваемости помогал нашим пациентам и словом, и делом. Ваша поддержка сыграла огромную роль в стабилизации ситуации. В вашем лице у медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с COVID-19, был надежный тыл. Спасибо вам за ваше участие и самоотверженную работу!», - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Центр является частью службы оперативной помощи гражданам в условиях распространения COVID-19 по единому номеру «122».
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За два года работы Региональный координационный центр принял более 300 000 звонков от жителей
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