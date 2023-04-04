Юные пациенты тольяттинской поликлиники №2 получают медпомощь в обновленных условиях

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Педиатрическое отделение №2 городской поликлиники №2 Тольятти обновлено благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Капитальный ремонт и внедрение принципов бережливого производства позволили создать более комфортные и современные условия для пациентов и медработников, сократить время ожидания приема, ускорить переход поликлиники на электронный документооборот.

Обновленное отделение Тольяттинской поликлиники №2 открылось в этом году.

«У нас получают помощь более 14 тысяч детей, — рассказала заведующая отделением педиатрическо-участковой службы №3 Ирина Каличинина. — В ходе ремонта проведены внешние отделочные работы, заменен пандус, на первом этаже оборудован кабинет для маломобильных пациентов с отдельным входом. Кроме того, у нас появились просторная игровая зона для детей, комната матери и ребенка. Разделение потоков пациентов обеспечивает навигация. В отдельном инфекционном блоке осматриваем деток с температурой и другими признаками вирусных инфекций».

На втором этаже поликлиники оборудованы кабинеты участковых врачей-педиатров, прививочный, ЭКГ-, кабинет здорового ребёнка.

«Важнейшее направление нашей работы — оказание плановой профилактической помощи детям. Проводим профосмотры, делаем прививки в рамках Национального календаря. Дети в установленные сроки проходят диспансерный осмотр», — пояснила Ирина Вячеславовна.

«Моему сыну 2 года. Ребёнок только пошёл в сад, поэтому мы часто посещаем поликлинику, — отмечает жительница Тольятти Ирина Антипова. — Приятную атмосферу во время ожидания приема создает игровая комната. И дети, и родители чувствуют себя комфортно».

Надежда Морозова посещает поликлинику с внуками.

«Мы зашли в поликлинику и практически не узнали её. Стало просторнее, светлее, но при этом уютнее, — делится впечатлениями Надежда Геннадьевна. — В таких условиях комфортнее работать нашим докторам. Сотрудники регистратуры вежливые, всё расскажут, а главное — выслушают. Можно без промедления найти нужный кабинет. Здесь принимают замечательные, заботливые врачи».

Фото: минздрав СО