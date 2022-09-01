Я нашел ошибку
Главные новости:
Из-за чего возникла пробка на 40 минут.
«Яндекс Такси» получило массу фейковых заказов в московский район Фили
Вулкан Эбеко "поздравил" жителей Курил с Днем знаний, выбросив пепел на четыре километра.
Школьная линейка прошла на фоне активного вулкана Эбеко в Северо-Курильске
Благодаря новому оборудованию, полученному в рамках нацпроекта «Здравоохранение», расширились  возможности  для раннего выявления рака молочной железы.
Выявление опухолей на ранних стадиях позволяет самарским онкологам проводить органосохранные операции
Количество погибших и раненных устанавливается. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Кинельском районе
Армен Бенян проконтролировал ход капитального ремонта в педиатрическом корпусе и ознакомился с работой стационара.
Более 9 тысяч юных жителей Отрадного будут получать медпомощь в обновленной поликлинике
На сегодняшний день завершено подключение здания к отоплению, электроснабжению и другим системам жизнеобеспечения.
Жители поселка Томылово будут получать медпомощь недалеко от дома — в офисе врача общей практики.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Спрятали в финиках: двое жителей Красноярского района ответят перед судом за попытку передать героин в ИК 
Через Госуслуги можно будет отозвать своё согласие и проконтролировать процесс удаления.
Минцифры хочет создать реестр согласий на обработку персональных данных. Их разрешат отзывать через Госуслуги
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.24
-0.13
EUR 60.21
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Zа Россию!» – жёны военнослужащих из Самарской области организовали в Самаре уникальную фотовыставку
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выявление опухолей на ранних стадиях позволяет самарским онкологам проводить органосохранные операции

1 сентября 2022 22:09
233
Благодаря новому оборудованию, полученному в рамках нацпроекта «Здравоохранение», расширились  возможности  для раннего выявления рака молочной железы.

Благодаря новому оборудованию, полученному в рамках национально проекта «Здравоохранение», расширились  возможности  для раннего выявления рака молочной железы. Это способствует выполнению органосохранных операций, а также реконструктивных операций на молочной железе. В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере в год выполняется порядка 150 операций по удалению злокачественных новообразований молочной железы с одномоментной реконструктивно-пластической операцией.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из ведущих направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. усилению профилактической работы и раннему выявлению заболеваний. В рентгеновское отделение областного онкодиспансера  поступило 3 маммографа, в отделение ультразвуковых исследований  — 5 УЗИ аппаратов, также были поставлены компьютерный и магнитно – резонансный томограф. Всего за время реализации нацпроекта в областной онкодиспансер поступило более 150 единиц современного медицинского оборудования.

Ежегодно в Самарской области впервые регистрируется более 1800 новых случаев злокачественных новообразований молочной железы. Как отмечают специалисты, для раннего выявления болезни важно своевременно проходить профилактические осмотры.

Жительница Нефтегорского   района Ольга Игоревна обнаружила уплотнение  в процессе самообследования молочных желез и обратилась в поликлинику по месту жительства, где ей провели необходимые обследования и направили на уточняющую диагностику в специализированный диспансер.

«У пациентки диагностирована начальная стадия заболевания, — рассказал  врач-онколог отделения опухолей молочной железы №1 Самарского областного клинического онкологического диспансера Максим Ткачев. – Поэтому на базе нашего отделения была выполнена радикальная операция на молочной железе с одномоментной реконструктивно – пластической операцией».

Ольга Игоревна  советует всем регулярно проходить диспансеризацию и медицинские осмотры, а также не забывать о самообследовании и не замыкаться в себе, если появились сомнения. «Если обратиться к специалистам своевременно, есть возможность диагностировать и начать лечение опухоли на первой стадии, тогда и результат будет лучше, — отметила Ольга. — Своей дочке я уже рассказала, что надо обязательно следить за своим здоровьем».

В течение года Ольгу Игоревну  будет наблюдать врач-онколог Самарского онкологического диспансера Полина Вагина.

«Наша главная задача – выявлять онкологические заболевания на ранней стадии у пациентов диспансерной группы и вновь прибывших, — подчеркнула Полина Сергеевна. – Пациент каждые три месяца будет приезжать на обследование, это будет диспансерное наблюдение. Опухоль была выявлена на ранней стадии, а образование выявленное на 1-2 стадиях, считается излечимым».

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Благодаря новому оборудованию, полученному в рамках нацпроекта «Здравоохранение», расширились  возможности  для раннего выявления рака молочной железы.
1 сентября 2022  22:09
Выявление опухолей на ранних стадиях позволяет самарским онкологам проводить органосохранные операции
233
Армен Бенян проконтролировал ход капитального ремонта в педиатрическом корпусе и ознакомился с работой стационара.
1 сентября 2022  21:19
Более 9 тысяч юных жителей Отрадного будут получать медпомощь в обновленной поликлинике
132
На сегодняшний день завершено подключение здания к отоплению, электроснабжению и другим системам жизнеобеспечения.
1 сентября 2022  20:49
Жители поселка Томылово будут получать медпомощь недалеко от дома — в офисе врача общей практики.
145
В Самаре за сутки заболели 759 человек.
1 сентября 2022  19:02
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
186
В Самаре за сутки заболели 640 человек.
31 августа 2022  21:49
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
478
На днях заместители министра Сергей Вдовенко и Денис Бутолин посетили с рабочими визитами Большеглушицкий, Большечерниговский и Кинельский районы.
31 августа 2022  17:28
Заместители министра проконтролировали обновление медицинских подразделений в муниципальных районах
433
Более 18 тысяч жителей региона, столкнувшиеся с этими заболеваниями, после выписки из стационара бесплатно обеспечиваются лекарствами в течение двух лет.
31 августа 2022  17:15
Жители Кинельского района, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, обеспечиваются лекарствами в рамках нацпроекта
609
Поговорим о том глубоком пагубном воздействии, которое оказывает на растущий организм употребление спиртных напитков.
30 августа 2022  20:53
Специалист минздрава СО: токсическое воздействие алкоголя сказывается прежде всего на деятельности нервной системы подростка
596
554 человека заболели за сутки в Самаре.
30 августа 2022  18:16
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
599
По итогам выезда будут подготовлены предложения по развитию медицинской инфраструктуры с целью повышения доступности помощи для жителей микрорайона.
30 августа 2022  16:33
Армен Бенян с рабочим визитом посетили Самарскую поликлинику № 14
789
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
11073
Весь список
В центре внимания
Двойной праздник отметили в Школе № 26, расположенной на Пятой Просеке в Самаре.
1 сентября 2022  14:08
Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в новой самарской школе
392
В Самаре изменилось расписание речных судов
1 сентября 2022  10:06
В Самаре изменилось расписание речных судов
346
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2022  09:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
281
Новые дороги, школы и поликлиники. 
31 августа 2022  18:42
Дмитрий Азаров провел совещание по комплексному развитию микрорайона «Крутые ключи» и поселка Смышляевка
852
Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права
31 августа 2022  13:48
Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права
407
Весь список