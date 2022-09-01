Выявление опухолей на ранних стадиях позволяет самарским онкологам проводить органосохранные операции

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Благодаря новому оборудованию, полученному в рамках национально проекта «Здравоохранение», расширились возможности для раннего выявления рака молочной железы. Это способствует выполнению органосохранных операций, а также реконструктивных операций на молочной железе. В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере в год выполняется порядка 150 операций по удалению злокачественных новообразований молочной железы с одномоментной реконструктивно-пластической операцией.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из ведущих направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. усилению профилактической работы и раннему выявлению заболеваний. В рентгеновское отделение областного онкодиспансера поступило 3 маммографа, в отделение ультразвуковых исследований — 5 УЗИ аппаратов, также были поставлены компьютерный и магнитно – резонансный томограф. Всего за время реализации нацпроекта в областной онкодиспансер поступило более 150 единиц современного медицинского оборудования.

Ежегодно в Самарской области впервые регистрируется более 1800 новых случаев злокачественных новообразований молочной железы. Как отмечают специалисты, для раннего выявления болезни важно своевременно проходить профилактические осмотры.

Жительница Нефтегорского района Ольга Игоревна обнаружила уплотнение в процессе самообследования молочных желез и обратилась в поликлинику по месту жительства, где ей провели необходимые обследования и направили на уточняющую диагностику в специализированный диспансер.

«У пациентки диагностирована начальная стадия заболевания, — рассказал врач-онколог отделения опухолей молочной железы №1 Самарского областного клинического онкологического диспансера Максим Ткачев. – Поэтому на базе нашего отделения была выполнена радикальная операция на молочной железе с одномоментной реконструктивно – пластической операцией».

Ольга Игоревна советует всем регулярно проходить диспансеризацию и медицинские осмотры, а также не забывать о самообследовании и не замыкаться в себе, если появились сомнения. «Если обратиться к специалистам своевременно, есть возможность диагностировать и начать лечение опухоли на первой стадии, тогда и результат будет лучше, — отметила Ольга. — Своей дочке я уже рассказала, что надо обязательно следить за своим здоровьем».

В течение года Ольгу Игоревну будет наблюдать врач-онколог Самарского онкологического диспансера Полина Вагина.

«Наша главная задача – выявлять онкологические заболевания на ранней стадии у пациентов диспансерной группы и вновь прибывших, — подчеркнула Полина Сергеевна. – Пациент каждые три месяца будет приезжать на обследование, это будет диспансерное наблюдение. Опухоль была выявлена на ранней стадии, а образование выявленное на 1-2 стадиях, считается излечимым».

Фото: минздрав СО