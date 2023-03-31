Высокотехнологичная медпомощь для юных жителей Самарской области станет ещё доступнее

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Детям будут бесплатно оказывать новые виды кардиологической помощи.

Сегодня некоторые из них можно получить в рамках Обязательного медицинского страхования и госпрограмм. Однако некоторые виды помощи с применением новых технологий пока оплачиваются за счет внебюджетных средств. Обязательства по их финансированию в 2023 году взял на себя фонд «Круг добра». На сегодняшний день благодаря работе фонда бесплатную медицинскую помощь получают более 5 тысяч человек по всей России.

Новые виды кардиологической помощи были предложены рабочей группой ведущих кардиологов страны на заседании экспертного совета фонда. Специалистами было принято решение расширить перечень до 70 заболеваний. Теперь в список входят и детские сердечно-сосудистые заболевания, требующие оперативного вмешательства. Новые виды кардиологической помощи предварительно внесены в перечни фонда на год.

Планируется, что фонд сможет помогать детям с такими заболеваниями, как синдромом гипоплазии левых отделов сердца и патологиями коронарных сосудов со снижением сократительной способности миокарда левого желудочка.

«Бесспорно, это очень важное решение, - подчеркнул руководитель Центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова, главный внештатный детский кардиолог Министерства здравоохранения Самарской области Антон Авраменко, - Подобные операции очень дорогостоящие. Кроме того, в период пребывание в реанимации необходимы препараты и многочисленный расходные материалы. Это требуют серьезного финансового обеспечения. Благодаря включению этих заболеваний в перечень работы фонда большее количество пациентов получат своевременный доступ к высокотехнологичной медицинской помощи. А также это станет хорошей поддержкой всем учреждениям, оказывающим кардиохирургическую помощь детям».

Консультативная группа по детской кардиологии, работающая при фонде «Круге добра» также планирует вынести на обсуждение экспертного совета фонда другие уникальные виды помощи детям с врожденными пороками сердца. Речь идет, прежде всего, об операциях, выполняемых российскими специалистами с использованием инновационных технологий.