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Вячеслав Федорищев дал поручения по ремонту горбольницы и Дома молодежных организаций Новокуйбышевска

6 декабря 2024 20:53
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Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск.

В пятницу, 6 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск, где осмотрел два социальных объекта - центральную городскую больницу на ул. Пирогова, 1 и Дом молодежных организаций.

Ситуацию в больнице рассматривали на оперативном совещании Правительства региона в конце ноября: главе региона поступила жалоба от жительницы, которая сообщала, что в палатах очень холодно - окна в здании старые. Областной минздрав тогда проинформировал, что проблема решается. Сегодня глава региона на месте проконтролировал, как идет замена окон.

Здание больницы семиэтажное, здесь располагается хирургический корпус на 240 мест, реанимационное отделение, операционный блок. Корпус эксплуатируется с 2007 года, окна в нем деревянные и за это время рассохлись.

За счет средств областного бюджета в этом году в хирургическом корпусе выполняется замена 86 оконных конструкций, из них 53 – на первом этаже, 33 – на втором. Установленный срок окончания работ – 15 декабря. «Мы заканчиваем смену окон, подрядчики, я думаю, уложатся и раньше», - отметила главный врач больницы Светлана Шешунова. Ремонтные работы организованы так, чтобы лечебная деятельность учреждения не останавливалась. Главврач также рассказала, что проводится контроль температурного режима, замеряют температуру не только в палатах, но и в процедурных кабинетах, до начала отопительного сезона это делали каждый день. «Сейчас здесь температура 23 градуса», - отметила она. В 2025 году планируется продолжить работы по замене окон на третьем и четвертом этажах хирургического корпуса.

Вячеслав Федорищев поручил областному министерству здравоохранения обеспечить в следующем году замену окон на всех этажах здания. Он также осмотрел ординаторскую, рентген-кабинет, пообщался с медицинскими работниками.

В прошлом году больница получила новое рентгенологическое оборудование по нацпроекту «Здравоохранение», теперь оно полностью цифровое. В 2025 году будут поставлены аппарат МРТ, 2 аппарата УЗИ, 5 аппаратов ЭКГ и видеобронхоскоп.

Напомним, по инициативе Вячеслава Федорищева в целях повышения доступности диагностических исследований количество квот на процедуру МРТ в рамках ОМС будет увеличено, эта задача заложена в программу социально-экономического развития Самарской области.

Также губернатор осмотрел Дом молодежных организаций. В этом муниципальном бюджетном учреждении проводится капитальный ремонт, соблюдение его сроков подрядчик не обеспечил. Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу завершения работ на объекте и взял ситуацию на личный контроль.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Медицина Самара

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