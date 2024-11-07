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В Сызранскую центральную городскую и районную больницу поступили 2 мобильных медицинских комплекса. Они приобретены за счёт средств регионального бюджета.



Комплексы на базе автомобиля КАМАЗ оснащены оборудованием для оказания помощи и проведения профилактических осмотров и диспансеризации взрослого и детского населения.



«Теперь мы сможем быть ещё ближе к пациентам - на таких проходимых автомобилях можно доехать до самых отдаленных населенных пунктов. В передвижных комплексах есть возможность проведения диспансеризации, профосмотров, ультразвуковых и лабораторных исследований. Это выездные поликлиники, которые позволят организовывать работу многопрофильных бригад с узкими специалистами в шаговой доступности от места жительства пациентов. Первые выезды мобильных медпунктов планируем во второй половине ноября», - рассказала главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.



Комплексы отличаются удобством и продуманной конструкцией. Внутри оборудовано три помещения – два для осмотров пациентов и лаборатория. Они полностью автономны, что позволяет использовать их в самых удаленных населенных пунктах.



Всего благодаря мероприятиям национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, и региональной поддержке в медучреждения Самарской области поставлены 36 мобильных медицинских комплексов.

Фото: минздрав СО