В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Ночь 15 апреля стала самой тёплой в Москве в XXI веке
Ночь 15 апреля стала самой тёплой в Москве в XXI веке
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 1 квартал 2026 года
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 1 квартал 2026 года
В марте в Самаре цены на новостройки перешли от роста к стагнации
В марте в Самаре цены на новостройки перешли от роста к стагнации
Самарцы рассказали о компенсационном пакете мечты
Самарцы рассказали о компенсационном пакете мечты
В СамГМУ открывается новая специальность «Медицинская биофизика»
В СамГМУ открывается новая специальность «Медицинская биофизика»
Банки за первые три месяца 2026-го закрыли 483 офиса
Банки за первые три месяца 2026-го закрыли 483 офиса
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В СамГМУ открывается новая специальность «Медицинская биофизика»

В СамГМУ открывается новая специальность «Медицинская биофизика»

В Институте социально-гуманитарного и цифрового развития медицины Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России с нового учебного года открывается специальность 30.05.02 «Медицинская биофизика». Образовательная программа сочетает в себе как фундаментальную подготовку, так и изучение современных прикладных направлений на стыке медицины, биологии, физики и информационных технологий.

Программа готовит специалистов-исследователей для решения фундаментальных научных задач, а также высококвалифицированных врачей-практиков в области медицинской диагностики. Выпускники смогут работать в диагностических и многопрофильных медицинских центрах, лечебных учреждениях и организациях системы здравоохранения, онкологических клиниках и диспансерах, научно-исследовательских институтах, компаниях, занимающихся разработкой и внедрением оборудования для медицины, телемедицины, рентгенологии, ядерной медицины, фармацевтических и биотехнологических компаниях, вузах.

«Важнейшее направление деятельности СамГМУ – подготовка высококвалифицированных кадров, – подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. – Университет внедряет новые специальности, которые соответствуют передовым трендам развития медицины и учитывают запросы практического здравоохранения. Сегодня в медицине все большее значение приобретает междисциплинарный подход. Именно этим требованиям отвечает специальность «Медицинская биофизика», которая базируется на стыке медицины, биологии, физики и информационных технологий. В результате мы получим лидеров медицинской науки, создающих мощный научный фундамент медицины будущего».

В ходе обучения студенты познакомятся с наиболее важными и востребованными направлениями биофизики:

  • регуляция живых систем и управление ими;

  • выявление механизмов молекулярной динамики и функционирования биополимеров, создание молекул, лекарств и материалов с заданными свойствами;

  • моделирование биологических процессов на различных уровнях — от молекулярного до популяционного;

  • разработка новых инструментов и технологий для изучения биологических систем, таких как биофизические методы анализа, микроскопия суперразрешения, молекулярные пинцеты и многие другие;

  • создание и внедрение новых методов медицинской диагностики, основанных на мультимодальном подходе.

В процессе обучения предусмотрена обширная проектная деятельность совместно со студентами других специальностей, с привлечением специалистов инновационных и технологических подразделений университета и предприятий-партнеров. Также студенты познакомятся с особенностями проведения научных исследований и разработок в медицине и здравоохранении.

С первого курса студент может выбирать индивидуальные тематики проектов и пробовать себя в разных ролях в групповых проектах. С пятого курса обучающийся будет иметь возможность выбрать одну из предложенных траекторий: «Биофизика и генетические технологии», «Моделирование биофизических процессов», «Биоинформатика» или сформировать свою собственную индивидуальную образовательную траекторию.

Обучение длится 6 лет, в предстоящем учебном году оно будет вестись на платной основе. Планируется, что в 2027/2028 учебном году будут выделены бюджетные места.

Выпускники программы могут продолжить обучение в магистратуре университета в Передовой медицинской инженерной школе для специализации в определенной области инженерно-медицинского знания. Кроме этого, выпускники, которые хотят связать свою профессиональную деятельность с наукой, могут продолжить обучение в аспирантуре по специальности «Медицинская информатика».

 

Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
592
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
807
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
776
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
790
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
1210
