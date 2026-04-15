В СамГМУ открывается новая специальность «Медицинская биофизика»

В Институте социально-гуманитарного и цифрового развития медицины Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России с нового учебного года открывается специальность 30.05.02 «Медицинская биофизика». Образовательная программа сочетает в себе как фундаментальную подготовку, так и изучение современных прикладных направлений на стыке медицины, биологии, физики и информационных технологий.

Программа готовит специалистов-исследователей для решения фундаментальных научных задач, а также высококвалифицированных врачей-практиков в области медицинской диагностики. Выпускники смогут работать в диагностических и многопрофильных медицинских центрах, лечебных учреждениях и организациях системы здравоохранения, онкологических клиниках и диспансерах, научно-исследовательских институтах, компаниях, занимающихся разработкой и внедрением оборудования для медицины, телемедицины, рентгенологии, ядерной медицины, фармацевтических и биотехнологических компаниях, вузах.

«Важнейшее направление деятельности СамГМУ – подготовка высококвалифицированных кадров, – подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. – Университет внедряет новые специальности, которые соответствуют передовым трендам развития медицины и учитывают запросы практического здравоохранения. Сегодня в медицине все большее значение приобретает междисциплинарный подход. Именно этим требованиям отвечает специальность «Медицинская биофизика», которая базируется на стыке медицины, биологии, физики и информационных технологий. В результате мы получим лидеров медицинской науки, создающих мощный научный фундамент медицины будущего».

В ходе обучения студенты познакомятся с наиболее важными и востребованными направлениями биофизики:

регуляция живых систем и управление ими;

выявление механизмов молекулярной динамики и функционирования биополимеров, создание молекул, лекарств и материалов с заданными свойствами;

моделирование биологических процессов на различных уровнях — от молекулярного до популяционного;

разработка новых инструментов и технологий для изучения биологических систем, таких как биофизические методы анализа, микроскопия суперразрешения, молекулярные пинцеты и многие другие;

создание и внедрение новых методов медицинской диагностики, основанных на мультимодальном подходе.

В процессе обучения предусмотрена обширная проектная деятельность совместно со студентами других специальностей, с привлечением специалистов инновационных и технологических подразделений университета и предприятий-партнеров. Также студенты познакомятся с особенностями проведения научных исследований и разработок в медицине и здравоохранении.

С первого курса студент может выбирать индивидуальные тематики проектов и пробовать себя в разных ролях в групповых проектах. С пятого курса обучающийся будет иметь возможность выбрать одну из предложенных траекторий: «Биофизика и генетические технологии», «Моделирование биофизических процессов», «Биоинформатика» или сформировать свою собственную индивидуальную образовательную траекторию.

Обучение длится 6 лет, в предстоящем учебном году оно будет вестись на платной основе. Планируется, что в 2027/2028 учебном году будут выделены бюджетные места.

Выпускники программы могут продолжить обучение в магистратуре университета в Передовой медицинской инженерной школе для специализации в определенной области инженерно-медицинского знания. Кроме этого, выпускники, которые хотят связать свою профессиональную деятельность с наукой, могут продолжить обучение в аспирантуре по специальности «Медицинская информатика».