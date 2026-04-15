Ночь 15 апреля стала самой тёплой в Москве в XXI веке

Прошедшая ночь стала самой тёплой в Москве для 15 апреля в текущем столетии. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура составила +8,5 °C — это самый высокий ночной показатель в столице с начала 2026 года. По словам синоптика, аналогичная погода сохранится в регионе практически до конца недели.

Самым тёплым местом в Подмосковье оказались Черусти с показателем +10,8 °C. Но уже к ночи на воскресенье температура местами упадёт до нуля, а на следующей неделе ожидаются заморозки, прогнозирует синоптик, пишет МК..

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что В Москве и Московской области с 13 по 19 апреля прогнозируется теплая погода с переменным дождем. С середины недели ожидается температура воздуха, превышающая климатическую норму на 3–5 градусов.