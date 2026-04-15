В 12-й раз стартует Всероссийский конкурс «Самый читающий регион»

12 апреля стартовал Всероссийский конкурс «Самый читающий регион», в котором традиционно принимают участие все 89 областей, краев, республик и округов нашей страны.

Впервые конкурс состоялся в 2015 году — и это был настоящий вызов: до того никто не пытался сравнивать регионы по их успехам в продвижении книги и чтения. Сегодня, спустя 11 лет, «Самый читающий регион» стал не просто состязанием, а уникальной системой обмена опытом. Он превратился из рейтинга в экосистему, где не проигрывают, а перенимают, где не отстают, а догоняют и перегоняют, чтобы завтра самим стать примером.

По традиции каждый из субъектов Российской Федерации представит жюри свой наиболее значимый проект в сфере поддержки чтения. 2026 год объявлен Годом единства народов России, в связи с этим особое внимание жюри уделит проектам и мероприятиям, направленным на сохранение мира и согласия между гражданами, популяризацию русской самобытности и традиций всех национальностей, проживающих в нашей огромной стране. При выборе победителя также будут учтены инициативы региона по сохранению литературных традиций, статистика по книжной отрасли и состояние читательской инфраструктуры.

«На семнадцати миллионах квадратных километров Российской Федерации слышна речь на более чем двухстах семидесяти языках и диалектах. Но каждый народ России объединяют одни и те же книги, которые лежат на полках библиотек и магазинов от Калининградской области до Чукотки. Любовь к чтению остается для нашего общества одной из традиционных ценностей, создающих единое культурное пространство на территории многонациональной страны» – считает Председатель жюри конкурса, Президент Российского книжного союза Сергей Вадимович Степашин.

За 11 лет качество проектов выросло многократно. Если в первые годы жюри оценивало отдельные яркие акции, то сегодня регионы приходят с комплексными стратегиями. Разница между первым и десятым местом теперь измеряется нюансами. У всех 89 регионов есть сильные проекты. У всех есть понимание, что чтение – это не про досуг, а про единство страны. Поэтому, с каждым годом выбор победителя для жюри становится все более сложной задачей.

Прием заявок продлится с 12 апреля по 4 сентября 2026 года. Итоги конкурса подведут до конца октября. Победителю, удостоенному звания «Литературный флагман России», вручат комплект книг для пополнения библиотечных фондов, почетный диплом и памятный приз в виде летящего по волнам бронзового кораблика-книги. Также в течение последующего года у победителя появится возможность льготного участия в форумах и выставках, проводимых под эгидой Российского книжного союза. Кроме того, регион войдет в число членов «Клуба первых», задача которого – сохранение традиций творческого состязания и поддержка остальных участников в их стремлении к новым достижениям.

Регионам, ранее уже становившимся победителями, и в третий раз за последние пять лет вошедшим в короткий список Конкурса, присуждается почетный статус «Территория книги и чтения» и вручается специальный приз.