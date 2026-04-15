Определены правила сдачи ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор определил правила сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, согласно новым требованиям, сдающие экзамен школьники обязаны выполнять задания самостоятельно. Во время экзамена запрещено разговаривать с другими участниками ЕГЭ, а также иметь при себе телефоны, калькуляторы, справочные материалы и письменные заметки.

Личные вещи участники экзамена должны будут оставить в специально выделенном месте. Во время экзамена на рабочем столе ученика могут лежать только экзаменационные материалы, ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, разрешенные материалы по предмету, а также при необходимости лекарства, бутылка воды и еда.

При выходе из аудитории во время экзамена любые материалы, а также черновики и письменные принадлежности нужно будет оставить на столе. Выносить их или фотографировать запрещено.

За нарушение правил проведения ЕГЭ ученика удалят с экзамена. Если участник ЕГЭ получит неудовлетворительные результаты по русскому языку или математике, он сможет повторно сдать экзамен по этому предмету в резервные сроки.