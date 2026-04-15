Банки за первые три месяца 2026-го закрыли 483 офиса — это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Причем в прошлом году скорость сокращения отделений также росла. В то же время кредитные организации усилили борьбу с мошенниками и проверку переводов россиян, и для разблокировки счетов часто требуется прийти в офис банка. На их востребованности сказываются и перебои с интернетом. Некоторые россияне специально приходили в отделения, чтобы провести операции или снять наличные. Может ли снизиться доступность финансовых услуг для населения из-за резкого закрытия офисов — в материале «Известий».

Число банковских отделений, куда могут обращаться россияне, резко сокращается. За первые три месяца этого года количество офисов кредитных организаций снизилось на 483 и достигло 21,87 тыс. Это следует из данных ЦБ, которые изучили «Известия».

Темпы закрытия офисов растут уже несколько лет. В I квартале 2025-го число отделений упало на 185, в 2024-м — на 70, а в 2023-м — на 41. Наибольшая часть сокращений за весь прошлый год пришлась на «Сбер» — он ликвидировал более 900 офисов.

Нынешние цифры — это продолжение той трансформации, которая идет на рынке уже несколько лет, отметил основатель агентства по управлению рисками «Секвойя Групп» Максим Гмыря. Банки постепенно уходят от классической модели с широкой сетью офисов и всё активнее переводят операции в онлайн.

— Это во многом связано с развитием цифровых сервисов: значительную часть услуг сегодня можно получить дистанционно, быстрее и с меньшими затратами. Параллельно растет давление на издержки — несмотря на хорошие финансовые результаты, траты банков увеличиваются, и оптимизация физической инфраструктуры становится очевидным шагом, — пояснил эксперт.

Примерные расходы финансовой организации на содержание одного офиса в Московском регионе достигают 2–5 млн рублей в месяц, отметил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Кроме того, в последние годы всё больше клиентов переориентируется на мобильные приложения, предпочитая проводить операции там и экономить время.

За последние 5–7 лет российские банки масштабно инвестировали в развитие систем дистанционного обслуживания, согласился независимый экономист Андрей Бархота. Сокращение сети — попытка сохранить нынешний уровень операционной эффективности в условиях заметного замедления темпов кредитования и ухудшения финансового состояния розничных клиентов, уверен он.

Влияет и внедрение искусственного интеллекта. Эта тенденция будет также приводить к высвобождению части младшего банковского персонала, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Свою роль здесь также играют сделки слияний и поглощений в секторе, когда банк-покупатель закрывает часть близко расположенных офисов, чтобы они не дублировали друг друга, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Банки переносят обслуживание в дистанционный формат, что позволяет им сокращать затраты и повышать рентабельность, сообщили «Известиям» в ЦБ. Регулятор заявил, что приветствует тренд, но следит за тем, чтобы процесс не создавал неудобств для потребителей. Также там отметили, что в городах сокращение числа отделений практически не влияет на доступность финуслуг. Кроме того, ЦБ учитывает перебои в работе интернета, адресно работая с банками.

«Известия» направили запрос в крупнейшие кредитные организации о закрытии офисов. В Абсолют Банке заявили, что в 2026 году ликвидировали одно региональное отделение. Там добавили: поскольку клиентам доступны дистанционные каналы обслуживания, нет необходимости в большой офисной сети, так как это приведет к росту операционных расходов.

В I квартале сеть офисов Совкомбанка сократилась примерно на 0,8%, сообщила «Известиям» управляющий директор организации Анна Камбулова. Это часть рутинного процесса по развитию и оптимизации. ВТБ, напротив, расширяет физическое присутствие, заявила руководитель департамента развития сети, старший вице-президент банка Светлана Сырцова. В 2025 году было открыто или обновлено 443 офиса, в этом году в планах — еще 479, добавила она.