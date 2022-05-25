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Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй раз

25 мая 2022 12:45
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Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй  раз

24 мая в преддверии официального открытия XXI Всероссийского форума «Здравница-2022», состоялась пресс-конференция, на которой обсудили основные тенденции развития санаторно-курортной отрасли, новые реалии и готовность к ним учреждений сферы.

В пресс-конференции приняли участие: председатель оргкомитета форума «Здравница», президент Национальной Курортной Ассоциации, академик РАН Александр Разумов, министр здравоохранения Самарской  области Армен Бенян, заместитель министра культуры – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов и главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению, главный врач Самарского областного детского санатория «Юность», д.м.н., профессор кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии СамГМУ, МВА Наталья Мокина.

 Напомним, Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй  раз, до этого «Здравница» проходила в нашей области в 2009 году. Организаторами форума-выставки являются Национальная Курортная Ассоциация совместно с департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.

«На Самарской земле форум пройдет второй раз, регион обладает важными санаторно-оздоровительными территориями: известнейший курорт «Сергиевские минеральные воды», «Волжский утес», «Санаторий Самарский»… На мероприятии будут представлены все регионы страны как «соседи» Самарской области: Башкортостан, Татарстан, Ульяновская, Оренбургская и Саратовская области, так и отдаленные регионы – Алтайский край. Это, несомненно, повлияет на увеличение туристического потока, нацеленного на оздоровление», – рассказал Александр Разумов.

Подчеркивая актуальность предстоящего мероприятия, министр здравоохранения обратил внимание на то, что обмен опытом, который произойдет на форуме, станет для всех коллег хорошей базой для дальнейшего развития, для последующих инноваций, разработок и трансформаций подходов.

«Миссия санаторно-курортного лечения, реабилитации – как раз в том, чтобы не допустить человека до болезни, предвидеть, что может случиться с ним в результате развития той или иной болезни и максимально эффективно использовать все меры профилактики, в том числе все природные ресурсы», – отметил Армен Бенян.

Самарская область обладает очень важными оздоровительными ресурсами, регион находится в двух климатических зонах на берегу крупнейшей реки Волга с лесостепным ландшафтом, на территории существуют более 20 паспортизированных источника, 4 месторождения минеральных вод, которые позволяют развивать медицинский туризм. В Самарской области находится почти 40 санаторно-курортных организации для разновозрастных категорий населения с пятью тысячью койко-мест.

 «На этой неделе Самарская область станет Всероссийской Здравницей. На мероприятии будут собраны все ведущие санаторно-курортные учреждения нашей страны и огромное количество гостей из других регионов. В этом году форум уже не умещается на территории одного санатория, и поэтому было принято решение провести его в столице нашего региона, в самом центре Самары, и на время форума отель Лотте превратится в целую инфраструктуру фестиваля, на которой можно будет посетить как выставку, так и деловую программу. Форум – это прекрасная площадка, на которой можно заявить о санаторно-курортных возможностях. Для нас лечебно-оздоровительный и медицинский туризм – это достаточно популярные цели, с которыми приезжают гости региона», – рассказал заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Самарский регион будет представлен на форуме достаточно мощно, – это 39 санаториев разной формы собственности, это более 5 тысяч коек,  развернутых по всей области, и более 1400 сотрудников санаторно-курортных учреждений.

В прошлом году Самарскую область посетили более 1,7 миллиона туристов. В первом квартале 2022 года туристский поток на территории Самарской области составил 529 тыс. человек, что на 91% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (277 тыс. человек). 

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