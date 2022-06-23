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Всемирная сеть здравоохранения официально объявила оспу обезьян пандемией

23 июня 2022 22:10
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В организации уточнили, что на данный момент выявлено 3417 подтвержденных случаев заболевания в 58 странах.

Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) 23 июня официально объявила оспу обезьян пандемией, пишут "Известия".

«Всемирная сеть здравоохранения объявляет вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения, тем самым указывая на то, что эта вспышка не ограничивается одной страной или регионом и должна быть устранена путем принятия немедленных мер везде, где вирус передается», — говорится в сообщении.

В организации уточнили, что на данный момент выявлено 3417 подтвержденных случаев заболевания в 58 странах, и подчеркнули, что темпы распространения инфекции увеличиваются с каждой неделей.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная отметила, что "даже если ВОЗ объявит пандемию, это будет совсем другая уже история", передает ТАСС.

Локдауны и переход на дистанционный режим работы и учебы, в случае объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вспышки оспы обезьян пандемией, вводиться не будут. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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