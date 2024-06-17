В Самарскую городскую поликлинику №1 поступило современное эндоскопическое оборудование

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В Самарскую городскую поликлинику №1 благодаря национальному проекту «Здравоохранение» поступили современные аппараты с эндоскопическими стойками и гибкими эндоскопами. В ближайшее время пациенты будут проходить обследование на новом оборудовании.



Две эндоскопические стойки оснащены 2 колоноскопами и 2 гастроскопами. Эндоскопы дают возможность проводить исследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта.



«Новое оборудование позволит практически в два раза увеличить количество эндоскопических исследований с 160 до 300 в месяц. Аппараты используются при проведении онкологических скринингов и диагностики колоректального рака. Обследование назначаем пациентам, у которых есть клинические показания для данного вида исследований: жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, обследование перед подготовкой к операции, а также язвенная болезнь и хронический гастрит, которые считаются предраковыми заболеваниями», - рассказала заместитель главного врача поликлиники Ирина Назаркина.



На оборудовании можно проводить биопсию, полипэктомию, записывать и хранить результаты исследования.

Также в эндоскопическую службу поликлиники поступили автоматические установки для дезинфекции аппаратов.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО