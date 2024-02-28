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В Самарской поликлинике №15 у 11 пациентов выявили онкозаболевания благодаря новому оборудованию

28 февраля 2024 19:50
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В поликлинику поступили две системы эндоскопической визуализации экспертного класса и оборудование для дезинфекции аппаратов.

В 2023 году в Самарскую городскую клиническую поликлинику №15 поступили две системы эндоскопической визуализации экспертного класса и оборудование для дезинфекции аппаратов. Медтехника приобретена благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Обе системы включают в себя видеогастроскоп и видеоколоноскоп. За этот год на новом оборудовании проведено 2100 ФГС-исследований, 400 пациентов прошли колоноскопию.

«В рамках исследования на новом оборудовании при гастроскопии выполнено 250 биопсий, у 3 пациентов выявлены злокачественные новообразования. При колоноскопии взято 450 щипковых биопсий, по результатам диагностировали 8 онкологических заболеваний. Обследование проводим в рамках диспансеризации, выявляем заболевания на I и II стадиях. Это позволяет проводить радикальное лечение и сохранять пациентам качество жизни», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской клинической поликлиники №15 Татьяна Украинцева.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.
В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения поступит всего 700 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

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