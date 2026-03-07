В Самарской области более 1000 школьников и студентов присоединились к акции Общества «Знание» к Международному женскому дню

Я нашел ошибку
Главные новости:
Руководители территориальных подразделений ГАИ СО поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.
В экзаменационных отделениях ГАИ СО сегодня арила по‑настоящему праздничная атмосфера
 Температура воздуха 8 марта в Самаре ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. На дорогах гололедица.
8 марта в регионе верткнно,небольшой снег, до -10°С
Флорист Котельникова 7 марта рассказала, что для продления жизни тюльпанов важно соблюдать несколько простых правил.
Флорист: советы по продлению жизни тюльпанам после 8 Марта
Защитник "Крыльев Советов" встретится с болельщиками в воскресенье в зоне гостеприимства А401 «Солидарность Самара Арены». Начало – 14:30.
Томас Галдамес проведет автограф-сессию перед матчем с махачкалинским «Динамо»
По информации Приволжского УГМС 8 марта в губернии ночью ожидается метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров на дорогах местами снежные заносы, гололедица.
8 марта в регионе ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с
Выпуск с участием самарского хора «Aeternitas» вышел 6 марта на телеканале «Россия-1».
Самарский хор «Aeternitas» принял участие в федеральном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»
С апреля в Самаре планируется начать второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой.
В Самаре пустят бесплатные автобусы на время капремонта трамвайной линии
В преддверии Международного женского дня сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета при линейном отделе поздравили женщин с наступающим праздником.
Сотрудники сызранской транспортной полиции и общественники присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области более 1000 школьников и студентов присоединились к акции Общества «Знание» к Международному женскому дню

239
В Самарской области более 1000 школьников и студентов присоединились к акции Общества «Знание» к Международному женскому дню

Российское общество «Знание» со 2 по 15 марта проводит по всей стране цикл лекций, посвященный Международному женскому дню. Более 1000 школьников и студентов колледжей и техникумов и вузов Самарской области стали участниками акции в преддверии праздника. 
Так, площадками для встреч с лекторами просветительской организации стали Новокуйбышевский нефтехимический техникум, Технологический колледж имени Н. Д. Кузнецова (Самара), Сергиевский губернский техникум, Чапаевский химико-технологический техникум, Красноярский государственный техникум, Самарский государственный экономический университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва, Самарский государственный институт культуры, а также школы Самары, Новокуйбышевска, Чапаевска, Волжского, Кинельского, Красноярского, Сергиевского районов.
«Этот цикл лекций призван объединить нас вокруг важной идеи: женщина сегодня — это не только хранительница очага, но и активный творец будущего. Конечно, путь к успеху редко бывает простым, но именно преодоление трудностей закаляет характер и позволяет раскрыть свой истинный потенциал. Мы надеемся, что истории, о которых узнают ребята, подарят участникам заряд мотивации и помогут поверить, что, объединяя личное и профессиональное, каждая женщина способна достичь самых ярких вершин», – отметила директор филиала Общества «Знание» в Самарской области Ольга Воронова.
На лекциях, посвященных вкладу женщин в историю России, школьники и студенты узнают о выдающихся представительницах науки, искусства и военного дела, чьи имена были незаслуженно забыты или оставались в тени всеобщего внимания. Лекторы Общества «Знание» рассказывают о том, как, преодолевая жесткие социальные барьеры и предрассудки своего времени, эти женщины смогли не только реализовать свой потенциал, но и изменить ход событий, открыв новые горизонты для будущих поколений. Их судьбы — это яркая иллюстрация того, что стремление к знаниям и служению Родине не имеет гендерных границ.
Так, одной из первых, кто проложил путь женщинам в большую науку, стала Юлия Лермонтова. Родившись в середине девятнадцатого века, в эпоху, когда высшее образование для женщин было практически недоступно, она проявила удивительную целеустремленность. Юлия не только сумела получить фундаментальное образование, но и стала одной из первых русских женщин-химиков, чьи работы получили признание в научном мире. Она блестяще защитила докторскую диссертацию и сделала ряд серьезных открытий в области химии, доказав, что женщина может быть не просто талантливым исследователем, но и ученым с мировым именем.
Особое место в истории отечественной медицины и микробиологии занимает подвиг Зинаиды Ермольевой и Тамары Балезиной. В суровые военные годы, когда страна остро нуждалась в эффективных средствах для спасения раненых, эти женщины-ученые взялись за задачу государственной важности — создание первого отечественного антибиотика. Они провели титаническую работу, испытав десятки различных образцов плесени, чтобы найти тот самый уникальный штамм, способный эффективно бороться с бактериями. Именно девяносто третий по счету образец оказался тем самым продуцентом пенициллина, который позволил наладить производство жизненно важного препарата в Советском Союзе и спас миллионы жизней.
Говоря о женщинах, изменивших культурный ландшафт страны, нельзя не вспомнить Веронику Дударову. Она стала символом безграничной преданности музыке и невероятной силы воли. В мире, где профессия дирижера традиционно считалась мужской, Вероника Дударова сумела достичь вершин мастерства и мирового признания. Ее талант и харизма позволили ей возглавлять крупнейшие симфонические оркестры на протяжении более чем пяти десятилетий, за что она была удостоена звания народной артистки СССР и внесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире женщина с подобным достижением.
Не менее яркой и драматичной была судьба Марии Бочкаревой, ставшей легендой Первой мировой войны. Обладая невероятным мужеством и патриотизмом, она добилась разрешения служить в действующей армии, где за проявленную храбрость была удостоена Георгиевского креста. Понимая, что многие женщины готовы разделить с ней тяготы фронтовой жизни, Мария Бочкарева выступила с инициативой создания первого в истории русской армии женского батальона. Ее пример стал символом женской эмансипации в экстремальных условиях войны и показал, что защита Отечества — это общее дело, не знающее разделения на мужские и женские роли.
Напомним, тематические мероприятия может провести любой желающий с помощью мастер-лекций о достижениях представительниц прекрасного пола, внесших неоценимый вклад в развитие страны — «Всегда первые: как женщины изменили историю» и «Женщины на войне и в тылу». 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
292
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
553
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
743
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
372
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
484
Весь список