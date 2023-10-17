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В Самарской области введена новая мера поддержки для молодых специалистов  отрасли здравоохранения

17 октября 2023 19:36
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Она предусмотрена для врачей – психотерапевтов, специалистов с высшим и средним фармацевтическим образованием, а также медицинских психологов.

В перечень наиболее востребованных специальностей в рамках Закона Самарской области «О молодом специалисте в Самарской области» внесены изменения и введена новая мера поддержки для специалистов отрасли здравоохранения. Она предусмотрена для врачей – психотерапевтов, специалистов с высшим и средним фармацевтическим образованием, а также медицинских психологов.

Размер выплаты для каждого молодого специалиста рассчитывается индивидуально и зависит от средней заработной платы молодого специалиста и величины прожиточного минимума для трудоспособного населения», - рассказала руководитель управления медицинского образования и профессионального развития министерства здравоохранения Самарской области Марина Шумская.

Какие меры поддержи на выбор можно получить?

- денежная выплата в течение 3-х лет с момента трудоустройства
- компенсация затрат на получение высшего образования или дополнительного профессионального образования
- компенсация затрат на научно-исследовательскую деятельность
- компенсация расходов за найм жилого помещения
- частичная компенсация затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту.

Кто может их получить?

- гражданин Российской Федерации до 35 лет
- проживающий на территории Самарской области
- завершивший обучение по востребованной на рынке труда профессии, входящей в Перечень востребованных профессий (специальностей), утвержденный распоряжением Правительства Самарской области от 28.12.2015 № 1066-р
 - без опыта работы по полученной профессии (специальности)
- трудоустроившийся на работу в организацию Самарской области по полученной профессии (специальности) в течение 6-ти месяцев со дня завершения обучения.

Обратиться за мерой поддержки необходимо в течение 12 месяцев с момента трудоустройства.

Молодые специалисты могут воспользоваться услугой «Предоставление мер поддержки молодым специалистам в Самарской области», подав электронные заявления через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области.

Меры поддержки, наставничество, обновление медицинской инфраструктуры помогают привлекать специалистов. Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами —одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото:   freepik.com

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