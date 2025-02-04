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В регионе реализуется проект по скринингу злокачественных новообразований прямой и толстой кишки

4 февраля 2025 16:24
118
Коварность заболевания – бессимптомное течение на ранних стадиях.️

Более 200 тысяч исследований: современная диагностика помогает выявлять новообразования прямой и толстой кишки.

Для выявления заболевания на ранних стадиях с 2023 года в регионе реализуется проект по скринингу злокачественных новообразований прямой и толстой кишки. Он включает проведение анализа на скрытую кровь иммунохимическим количественным методом и скрининговую колоноскопию по показаниям.

Колоректальный рак занимает одно из лидирующих мест в структуре онкологической заболеваемости региона.

Ежегодно регистрируется порядка 2000 случаев. Основной опасностью является бессимптомное развитие заболевания. Анализ кала на скрытую кровь позволяет выявить заболевание, когда у пациента ещё нет тревожащих симптомов. Скрининг колоректального рака включен в мероприятия диспансеризации. При положительном результате анализа пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи или в онкодиспансер для проведения дополнительного обследования – колоноскопии.

«За 2 года было обследовано более 200 тысяч жителей, выявлено порядка 800 случаев колоректального рака, основная доля – на ранних стадиях», - рассказал заместитель главного врача по организационно-методической работе Самарского областного клинического онкологического диспансера, к.м.н. Алексей Сомов.

В первый год реализации проекта исследования проводились на базе онкологического диспансера и Самарской городской больницы №6, куда поступали материалы для выполнения имммуногистохимического анализа. При положительных результатах пациенты направлялись на второй этап – колоноскопию».

За время реализации проекта в 2023 году было обследовано более 66 тысяч пациентов и выявлено более 300 случаев колоректального рака. В 2024 году проект был расширен. Скрининг проводился на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьского, Ставропольского и Шигонского районов. Всего в течение года было выполнено 156 тысяч исследований кала на скрытую кровь, по результатам которых 8 тысяч пациентов были направлены на дообследование. Благодаря скринингу удалось выявить более 480 случаев колоректального рака, из них более чем в 70% случаев – на 1-2 стадиях.

«Проект направлен на централизацию этапов проведения скрининга и формирование стандартных подходов к обследованию пациентов. Раннее выявление рака прямой и толстой кишки помогает применять эффективные методы лечения для сохранения жизни и ее качества. Колоректальный рак, выявленный на поздних стадиях, усложняет лечение и может негативно отразиться на качестве жизни человека, - рассказал Алексей Сомов.️

Специалисты онкоцентра напоминают: Патология выявляется в основном у лиц старше 50 лет.
У женщин встречается в 2 раза чаще, чем у мужчин.

Коварность заболевания – бессимптомное течение на ранних стадиях.️

Поэтому важно регулярно проходить профилактические обследования.С этого года в рамках реализации нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» продолжатся мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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Здравоохранение
Коварность заболевания – бессимптомное течение на ранних стадиях.️
4 февраля 2025  16:24
В регионе реализуется проект по скринингу злокачественных новообразований прямой и толстой кишки
118
Внедрение этого метода позволяет свести к минимуму возможные риски повреждения нервов и нарушения голосовых функций.
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