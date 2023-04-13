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Врач Клиник СамГМУ: "Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения"
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Врач Клиник СамГМУ: "Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения"

13 апреля 2023 14:39
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Самой надежной защитой от кори является вакцинация. 

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням г.о. Самара, заведующий инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ, кандидат медицинских наук Екатерина Сергеевна Киндалова:

 «Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения.

Вирус передается воздушно капельным путем при кашле и чихании, при тесных личных контактах. Он остается активным в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение 2 часов. Он может быть передан инфицированным человеком приблизительно за 4 дня до появления у него сыпи и в течение 4 дней после ее появления. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным. 

Самой надежной защитой от кори является вакцинация. 

Вакцинации против кори обязательно подлежат все дети в возрасте 1 года, ревакцинация проводится в 6 лет.
Детям старше 6 лет и взрослым вакцинация против кори рекомендуется при ее отсутствии ранее или при однократном введении вакцины.

При этом в возрасте до 36 лет введение вакцины рекомендуется всем, после 36 лет – при высокой вероятности контактов, в первую очередь – медработникам, контактирующим с больными различного профиля, работникам транспорта, образовательных учреждений, а в возрасте старше 55 лет – только при контактах с больными.

Все коревые вакцины содержат живые ослабленные (аттенуированные) вирусы кори. Вакцинация против кори, как правило, не сопровождается никакими клиническими проявлениями. У большинства детей никаких поствакцинальных реакций не наступает. Из числа поствакцинальных явлений может отмечаться повышение температуры тела (как правило, не выше 37-38 С), легкое недомогание в течение 2-3 дней. У детей, склонных к аллергическим реакциям, может появляться кореподобная сыпь (с 4 по 15 день после вакцинации).

Невакцинированные дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболевания корью и развития  опасных осложнений. 

Вакцинация эффективно предотвращает риск опасных осложнений. Например, такое осложнение, как энцефалит, встречается в 1 случае из тысячи заболевших людей и в 1 случае из 100 000 привитых. Риск развития серьезного осложнения в случае вакцинации против кори в 100 раз меньше, чем при полноценном заболевании. Прививка от кори обеспечивает человеку иммунитет на достаточно длительный промежуток времени – в среднем на 20-25 лет. Сегодня в ходе исследований выявлен активный иммунитет против кори и у людей, привитых до 36 лет назад. 

Зачем же делать ревакцинацию от кори ребенку в 6 лет, когда от времени первой прививки прошло всего 5 лет? Данная необходимость вызвана тем, что примерно у 15% вакцинированных в 1 год после первой дозы иммунитет не вырабатывается, и дети так и остаются без защиты. Поэтому вторая прививка направлена на то, чтобы дети, у которых вовсе не сформировался иммунитет (или он ослабленный), смогли получить надежную защиту от инфекции перед началом занятий в школе».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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