Врачи больницы имени Семашко спасли жизнь молодому человеку, тяжело пострадавшему в ДТП

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Мультидисциплинарная бригада специалистов Самарской городской клинической больницы № 2 имени Н.А. Семашко спасла жизнь молодому человеку, пострадавшему в результате ДТП. Пациент получил тяжелую черепно-мозговую травму - диффузное аксональное повреждение головного мозга, и 10 дней находился в коме.



С места дорожно-транспортного происшествия парень был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии, без сознания. Медицинская помощь оказывалась сразу в противошоковой палате с привлечением мультидисциплинарной бригады – врачей реаниматолога, нейрохирурга, травматолога и хирурга. После осмотра и обследования было выявлено диффузное аксональное повреждение головного мозга, ушиб сердца, мозга, легких, травматический шок 2 степени. Незамедлительно была начата адекватная интенсивная терапия.



«При высокоскоростных ДТП водители и пассажиры передних сидений имеют высокий риск возникновения тяжелой травмы в форме диффузного аксонального повреждения. Оно локализуется, как правило, в области стволовых отделов мозга - на границе головного и спинного мозга, где расположены все жизненно важные центры – дыхания, сердечного ритма, поддержания кровяного давления, регуляции температуры тела. Головной мозг не фиксирован, поэтому при травматическом воздействии происходит его смещение, в свою очередь, спинной мозг фиксирован корешками, это делает его устойчивым при вращении. С такими повреждениями пострадавшие быстро переходят в глубокое коматозное состояние, может возникнуть необратимая утрата сознания», - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Евгений Козлов.



Молодой человек находился в глубокой коме 10 суток в отделении реанимации.



Как отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Павел Шацких, комплексный командный подход, пристальное круглосуточное наблюдение квалифицированных специалистов и принятые меры по блокированию возникновения вторичных механизмов поражения мозга и осложнений, помогли пациенту выйти из комы. У него восстановились самостоятельное дыхание, ясность сознания, движения и навыки. Сегодня пациент проходит лечение в нейрохирургическом отделении, в дальнейшем запланирована медицинская реабилитация.



«В этом году к нам поступили уже три пациента с диффузным аксональным повреждением головного мозга. Все пациенты с длительным пребыванием на ИВЛ и нахождением в коме. К счастью, все принятые меры по оказанию своевременной помощи помогли сохранить пациентам жизнь и восстановить сознание», - подчеркнул Евгений Козлов.



Медработники напоминают: для сохранения жизни важно строго соблюдать правила дорожного движения. Водитель и пассажиры в обязательном порядке должны быть пристегнуты ремнями безопасности во время движения. Ни в коем случае нельзя садиться за руль после употребления алкоголя – это смертельно опасно.

Всегда следует соблюдать скоростной режим.

Фото: минздрав СО