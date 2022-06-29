Врачи в Подмосковье провели сложную операцию 100-летней пациентке с переломом бедра

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Врачи в Московской области провели сложную операцию 100-летней пациентке с переломом бедра, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Пожилая женщина поступила в травматологическое отделение Московской областной больницы имени профессора Розанова. У нее был диагностирован перелом бедренной кости.

Как отмечает телеканал «360», женщина является коренной жительницей Подмосковья, она родилась в Наро-Фоминске, в военные годы служила в партизанском отряде. Вредных привычек не имеет, к врачам обращалась крайне редко. Травму она получила, когда вышла на балкон, где у нее закружилась голова.

Любая операция в таком возрасте — это серьезный риск, поэтому пенсионерку долго готовили, осматривали и обследовали. В итоге врачи решили, что операция необходима. Ее провели аккуратно и успешно. Сейчас Татьяна Алексеевна идет на поправку, уже может сидеть и вставать. В реабилитации ей помогают родственники.

Она уже выписана, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области/"Известия"