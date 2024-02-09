Врачи в Челно-Вершинском районе выполняют УЗИ-диагностику на новом передвижном аппарате

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На новой системе ультразвуковой визуализации прошли диагностику свыше 400 жителей Челно-Вершинского района. Это второй аппарат УЗИ, поставленный в больницу благодаря нацпроекту «Здравоохранение».



Оборудование оснащено новейшим программным обеспечением и множеством датчиков. На нем проводятся исследования органов брюшной полости и малого таза, сердца, сосудов и щитовидной железы.



«Аппарат удобен для обследования пациентов в стационаре, при выездах на дом к пациентам. Также проводим эхокардиографию детям в рамках диспансеризации. У системы высокое качество визуализации. Это позволяет оценить состояние мягких тканей, толщину стенок и объем полостей сердца, движение крови в предсердиях и желудочках»,— рассказала врач ультразвуковой диагностики Ирина Куклова.



Результаты исследований хранятся в единой медицинской информационно-аналитической системе. Специалисты обращаются к ним на протяжении всего периода наблюдения, в том числе при проведении телемедицинских консультаций.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.



За последние годы в распоряжение врачей Челно-Вершинской больницы поступили 40 единиц медтехники, в том числе цифровой маммограф, рентгенодиагностический комплекс, система эндоскопической визуализации, аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма.