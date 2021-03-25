Врачи смогли восстановить нос петербуржцу, которого в конце прошлого года укусила лошадь

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25-летний парень вышел с другом из караоке, и они уже собирались направиться в метро, как заметили наездницу. Он решил покормить животное - дать ей морковку, но лошадь укусила его за нос, передает Лайф.

"Лошадь кусочек носа выплюнула, мой друг его подобрал, обернул в салфетку. Я смог позвонить своей девушке, сказал, что еду в больницу. Она не поверила — решила, что я так шучу", — рассказал парень в интервью газете "Петербургский дневник".

Парня отвезли в городскую больницу № 26 на улице Костюшко. Там медики создали нос, неотличимый от настоящего.

"Первый этап операции: взяли так называемый индийский лоскут со лба вместе с волосами. Были утеряны хрящи, внутренняя выстилка носа, и надо было всё это воссоздать. Сделали первый этап, лоскут прижился. Вторым этапом сделали эстетику — сформировали кончик носа, имплантировав из ушной раковины хрящевой каркас, чтобы выглядело естественно. И третий этап — отсечение этого лоскута, формирование кончика носа", — объяснил ведущий специалист в области отоларингологии клинической больницы Святителя Луки Андрей Макаров.

Фото: pixabay