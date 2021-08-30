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Врачи Самарской областной детской больницы восстановили слух 14-летнему пациенту

30 августа 2021 20:48
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Осложнение началось после того, как у мальчика 4 года назад развился хронический гнойный отит.

Врачи оториноларингологического отделения Самарской областной  детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой восстановили слух  юному пациенту. Осложнение началось после того, как у мальчика 4 года назад развился хронический гнойный отит.

Чтобы вернуть ему возможность слышать, врачи провели поэтапное хирургическое лечение. В марте этого года был выполнен последний этап- юноше установили титановый протез слуховых косточек.

Сегодня Андрей с папой пришли на консультацию.

«В 2017 году начались жалобы на боли в ухе, — вспоминает папа пациента Сергей Николаевич. — Мы обращались во многие учреждения — как государственные, так и частные. Во время очередного обострения приехали в оториноларингологическое отделение детской областной больницы. Здесь нам сказали однозначно: «Госпитализироваться». Также выяснилось, что состояние запущенное. Сейчас установлен высокотехнологичный немецкий протез, слух восстановился на 90%. Мы очень благодарны врачам — Елене Викторовне, Анастасии Владимировне, Евгению Ильичу. Они профессионалы. Качественное обследование и лечение. Все необходимое было сделано в полном объеме».

В большинстве случаев при длительно существующей перфорации в барабанной перепонке, возникшей после травмы или перенесенного острого отита, пациенты жалуются на периодическое или постоянное отделяемое из уха, дискомфорт в ухе или снижение слуха.

Современная отохирургия позволяет использовать методы оперативного лечения при хроническом гнойном среднем отите, а именно – санирующих операций с восстановлением анатомической целостности среднего уха.

Если раньше оперативные вмешательства при гнойном среднем отите были направлены на устранение воспаления и не оставляли возможность сохранить слух, на современном этапе все кардинально изменилось.

«Тимпанопластика — реконструкция не только барабанной перепонки, но и разрушенных слуховых косточек, — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Евгений Слюсарев. — У Андрея были повреждены все слуховые косточки вследствие постоянного воспалительного процесса. Без них невозможно проведение звука к воспринимающим нервным окончаниям внутреннего уха. Поэтому недостающие элементы этих косточек мы заменили искусственными протезами. Операция проводится с помощью современного микроскопа для отохирургии. Сама операция длится в среднем 2-3 часа».

Ежегодно врачи отделения проводят около 30 операций детям по восстановлению слуха при хронических отитах в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. В этом году такую операцию провели 4 пациентам. 

 

Фото:   ГБУЗ СОДКБ им. Н.Н.Ивановой

 

Теги: восстановили слух врачи

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