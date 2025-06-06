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Врачи Самарской больницы имени Пирогова спасли жизнь подростку с 80% ожогов тела

6 июня 2025 18:53
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Врачи ожогового отделения провели юному пациенту 10 операций.

В течение четырех месяцев 14-летний подросток проходил лечение в Самарской городской клинической больнице 1 им. Н.И. Пирогова с электроожогом, поразившим 80% тела. Врачи ожогового отделения провели юному пациенту 10 операций и спасли жизнь.

Серьезную травму подросток из Чапаевска Халмат Вапаев получил во время прогулки - задел рыболовной удочкой электрический кабель.

«Травма у пациента была очень тяжелая. С такой площадью ожога может возникнуть ожоговая болезнь - патофизиологический процесс, который затрагивает все органы, а также полиорганная недостаточность. Для реабилитации были максимально приложены усилия врачей, медицинских сестер и возможности высокотехнологичного оборудования. Ранее считалось, что повреждённые 30% поверхности тела - уже неблагоприятный прогноз. Но сегодня использование новых лекарств и современного оборудования помогает пациентам выздоравливать", - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по комбустиологии, заведующий ожоговым отделением, врач-хирург Иосиф Новиков.

В настоящее время подросток чувствует себя хорошо, готовится к выпускным экзаменам. В преддверии Дня медицинского работника он вместе с мамой пришел в отделение, чтобы лично поблагодарить тех, кто помог ему в сбережении жизни и здоровья.

«Реабилитация проходила тяжело. Было много трудностей, но мы со всем справились. Огромное спасибо врачам за то, что спасли жизнь моему ребенку», - поблагодарила мама Халмата Евгения Вапаева.

Ежегодно в ожоговом отделении медпомощь получают около 1300 пациентов, среди которых более 250 - с ожогами, занимающими свыше 30% тела. Почти треть пациентов - дети. Врачи напоминают: в период каникул особенно важно разъяснять детям, к чему может привести неосторожное обращение с электроприборами, розетками, а также создавать безопасные условия в быту и на прогулках.

 

Фото:   Самарская больница №1 им. Пирогова

Теги: Медицина Самара

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