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Врачи рассказали самарцам об очень опасных методах лечения простуды

17 октября 2022 11:59
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Врачи рассказали самарцам об очень опасных методах лечения простуды

Народные методы лечения простуды опасны. Об этом жителей 63 региона предупреждают врачи Тольяттинской городской клинической больницы №5.

Оказывается, абсолютно бесполезны при ОРВИ и гриппе ножные ванны с горячей водой. Полоскать горло теплой водой с содой и солью чревато высокой вероятностью попадания на слизистую патогенных микробов. А дышать над паром (например, над вареным картофелем) вообще опасно. Это может вызвать ожог слизистых оболочек или привести к проблемам с дыханием (из-за нагрева дыхательных путей отёчность усиливается).

«Растирание уксусом или спиртом грубо нарушает терморегуляцию организма. Температура кожи резко снижается, сосуды сужаются, что способствует дальнейшему повышению температуры тела. Так что этот метод применять следует очень осторожно, и по крайней мере - не детям», - заявляют специалисты.

Еще одно средство – горчичники – использовать при высокой температуре нельзя. Помочь они могут, но только при затяжном бронхите или бактериальной пневмонии и лишь на стадии рассасывания. Не стоит прибегать и к банкам. Их применение может усугубить воспаление.

«При повышении температуры в острой фазе ОРВИ и других инфекционных заболеваний дыхательных путей «горячие» процедуры создают дополнительную нагрузку на организм, что зачастую только усугубляет воспаление. Горячие процедуры и банки могут особенно навредить людям, страдающим гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями», - уверяют специалисты, добавляя, что пострадать при банках могут и кровеносные сосуды «из-за механического втяжения кожи при вакуумном воздействии», пишет ГТРК Самара.

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